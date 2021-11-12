ЦППК подготовила поезда и станции к зиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Специалисты Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) подготовили поезда и станции к зиме, сообщает пресс-служба организации.
На зимний режим переведены вентиляционные и климатические установки. Помимо этого, проверена исправность систем обогрева лобовых стекол и электрооборудования, а также состояние уплотнителей всех дверей и окон.
В пассажирских вагонах и рельсовых автобусах протестировали работу систем отопления и водоснабжения. Это обеспечит сохранение тепла и поддержание комфортной для пассажиров температуры.
Также ЦППК внимательно следит за изменениями погоды и своевременно проводит уборку остановок. Компания подготовила запасы противогололедного материала и привела в готовность снегоуборочную технику. Все работники прошли дополнительные инструктажи о работе в тяжелых погодных условиях.
Ранее сообщалось, что ЦППК упростила процедуру оформления справки о стоимости проезда в поездах и экспрессах пригородных направлений. Пассажирам больше не нужно ехать до головного вокзала, чтобы получить данную справку, они могут выбрать ближайшую станцию.
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