В ГД планируют внести законопроект о бесплатном проезде на транспорте для студентов

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В Госдуму планируют внести законопроект о бесплатном проезде на общественном транспорте для студентов. Об этом говорится в телеграм-канале одного из авторов инициативы, главы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Он отметил, что на сегодняшний день льготы на проезд в транспорте на федеральном уровне предусмотрены только для нескольких категорий граждан, среди которых нет студентов.

"Каждый регион устанавливает свои скидки по проезду на общественном транспорте исходя из своих финансовых возможностей. Имеются регионы, где льготный проезд для студентов не предусмотрен", – отметил Нилов.

Отмечается, что планируется внести изменения, согласно которым студенты дневной формы обучения получат право на бесплатный проезд на всех видах транспорта.

Ранее сообщалось, что школьники и учащиеся вузов оформили более 30 тысяч льготных билетов для проезда на электричках Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Больше всего льготных билетов учащиеся купили на станциях Ярославского направления Московской железной дороги. С 1 сентября по 31 декабря правила проезда при льготном документе остаются прежними, с 50%-й скидкой.

