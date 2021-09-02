В "Мосгортрансе" рассказали о бесплатных пересадках на наземном транспорте

Москвичи начали пользоваться бесплатной пересадкой на наземном транспорте. Директор службы доходов и контроля ГУП "Мосгортранс" Кирилл Кисляков рассказал, что для этого необходимо привязать карту "Тройка", по которой будет осуществляться проезд, в личном кабинете.

"Это можно сделать с помощью мобильного приложения "Метро Москвы", либо на сайте московского метрополитена", – уточнил Кисляков.

Он подчеркнул, что пересадка будет бесплатной вне зависимости от вида использованного проездного билета, записанного на карту "Тройка". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.