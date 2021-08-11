В московском метро запустили тестирование системы Face Pay

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

На Филевской линии Московского метрополитена запустили тестирование системы Face Pay для оплаты проезда. Об этом рассказала руководитель пресс-службы столичного департамента транспорта Анна Лапушкина.

"Московский метрополитен номер один по количеству способов оплаты метро в мире, благодаря чему за последние годы нам удалось снизить очереди в несколько раз. Мы продолжаем развиваться в этом направлении и сейчас готовимся к запуску Face Pay, который сейчас проходит тестирование", – пояснила она.

По словам Лапушкиной, среди сотрудников Московского метрополитена сервис уже прошел тестирование. С его помощью в метро проходят более чем 60 тысяч сотрудников.

"Сейчас тестирование проходит только на Филевской линии, в нем участвует более тысячи пассажиров. В ближайшее время мы сможем масштабировать этот сервис на другие линии", – добавила она.

Ранее стало известно, что в московском транспорте появится биометрическая система оплаты. Соответствующий контракт на сайте госзакупок разместила столичная мэрия. Тестировать новый способ оплаты проезда начали 31 июля на Филевской линии московского метро.