В московском метро запустили тестирование системы Face Pay

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
На Филевской линии Московского метрополитена запустили тестирование системы Face Pay для оплаты проезда. Об этом рассказала руководитель пресс-службы столичного департамента транспорта Анна Лапушкина.
"Московский метрополитен номер один по количеству способов оплаты метро в мире, благодаря чему за последние годы нам удалось снизить очереди в несколько раз. Мы продолжаем развиваться в этом направлении и сейчас готовимся к запуску Face Pay, который сейчас проходит тестирование", – пояснила она.
По словам Лапушкиной, среди сотрудников Московского метрополитена сервис уже прошел тестирование. С его помощью в метро проходят более чем 60 тысяч сотрудников.
"Сейчас тестирование проходит только на Филевской линии, в нем участвует более тысячи пассажиров. В ближайшее время мы сможем масштабировать этот сервис на другие линии", – добавила она.
Ранее стало известно, что в московском транспорте появится биометрическая система оплаты. Соответствующий контракт на сайте госзакупок разместила столичная мэрия. Тестировать новый способ оплаты проезда начали 31 июля на Филевской линии московского метро.
В метро Москвы начали тестировать систему оплаты лицом
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