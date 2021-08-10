Московский метрополитен оснастит станции новыми контроллерами зон проходов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На станциях московского метро установят новые контроллеры зон проходов, следует из данных портала госзакупок. На эти цели планируют потратить до 1,3 миллиарда рублей.

Объектом аукциона, объявленного на портале госзакупок, значится "выполнение работ по оснащению станций ГУП Московский метрополитен контроллерами зоны проходов".

Контроллер зоны прохода – электронное устройство, предназначенное для приема и проверки информации с проездного документа. После подтверждения валидности проездного контроллер передает в блок управления турникетом сигнал, разрешающий проход.

В рамках контракта подрядчику предстоит установить 5002 контроллеров. На выполнение работ по монтажу и наладке устройств отводится 300 календарных дней с момента заключения контракта.

Новые контроллеры должны тратить не более 0,7 секунды с начала считывания информации с носителя до формирования транзакции и передачи сигнала на открытие створок турникета. Информация о результате отработки носителя должна отображаться на экране за 0,1 секунды.

Аукцион пройдет 30 августа.

Ранее стало известно, что в московском транспорте появится биометрическая система оплаты. Соответствующий контракт на сайте госзакупок разместила столичная мэрия. Тестировать новый способ оплаты проезда начали 31 июля на Филевской линии московского метро.