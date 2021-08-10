Московский метрополитен оснастит станции новыми контроллерами зон проходов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На станциях московского метро установят новые контроллеры зон проходов, следует из данных портала госзакупок. На эти цели планируют потратить до 1,3 миллиарда рублей.
Объектом аукциона, объявленного на портале госзакупок, значится "выполнение работ по оснащению станций ГУП Московский метрополитен контроллерами зоны проходов".
Контроллер зоны прохода – электронное устройство, предназначенное для приема и проверки информации с проездного документа. После подтверждения валидности проездного контроллер передает в блок управления турникетом сигнал, разрешающий проход.
В рамках контракта подрядчику предстоит установить 5002 контроллеров. На выполнение работ по монтажу и наладке устройств отводится 300 календарных дней с момента заключения контракта.
Новые контроллеры должны тратить не более 0,7 секунды с начала считывания информации с носителя до формирования транзакции и передачи сигнала на открытие створок турникета. Информация о результате отработки носителя должна отображаться на экране за 0,1 секунды.
Аукцион пройдет 30 августа.
Ранее стало известно, что в московском транспорте появится биометрическая система оплаты. Соответствующий контракт на сайте госзакупок разместила столичная мэрия. Тестировать новый способ оплаты проезда начали 31 июля на Филевской линии московского метро.
"Это наш город": тестирование виртуальной "Тройки" началось в столице
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: