Более тысячи человек подали заявки на тестирование виртуальной "Тройки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Завершился прием заявок на тестирование виртуальной карты "Тройка" в связи с набором достаточного количества участников. Об этом говорится в сообщении департамента транспорта в телеграм-канале.

"Принять участие захотели больше тысячи человек – всего за пять часов. Это значит, что больше тысячи человек смогут интегрировать карту в свой смартфон и опробовать эту крутую технологию", – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что в ближайшее время фокус-группу расширят. Также в систему планируют добавить новые функции и виды билетов.

4 августа в столице приступили к тестированию виртуальной транспортной карты "Тройка". Тестирование было запущено совместно с ВТБ, Google и Mastercard.

Ранее сообщалось, что количество участников программы лояльности для держателей карт "Тройка" превысило 1,5 миллиона. В этом году в приложении появилась возможность заказа продуктов с кешбэком и частичной оплатой бонусами, билетов на аэроэкспресс, сервисов каршеринга, путешествий по стране и многое другое.

