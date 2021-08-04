Более тысячи человек подали заявки на тестирование виртуальной "Тройки"

16:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Завершился прием заявок на тестирование виртуальной карты "Тройка" в связи с набором достаточного количества участников. Об этом говорится в сообщении департамента транспорта в телеграм-канале.
"Принять участие захотели больше тысячи человек – всего за пять часов. Это значит, что больше тысячи человек смогут интегрировать карту в свой смартфон и опробовать эту крутую технологию", – говорится в сообщении.
В Дептрансе отметили, что в ближайшее время фокус-группу расширят. Также в систему планируют добавить новые функции и виды билетов.
4 августа в столице приступили к тестированию виртуальной транспортной карты "Тройка". Тестирование было запущено совместно с ВТБ, Google и Mastercard.
Ранее сообщалось, что количество участников программы лояльности для держателей карт "Тройка" превысило 1,5 миллиона. В этом году в приложении появилась возможность заказа продуктов с кешбэком и частичной оплатой бонусами, билетов на аэроэкспресс, сервисов каршеринга, путешествий по стране и многое другое.
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