Тестирование виртуальной "Тройки" началось в столице

08:53
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
В столице приступили к тестированию виртуальной транспортной карты "Тройка", сообщает департамент транспорта в телеграм-канале. В тестировании могут принять участие все желающие.
"Вместе с ВТБ, Google и Mastercard мы запускаем открытое тестирование виртуальной "Тройки". Для участия нужны только Android-смартфон с модулем NFC и желание сделать городской транспорт лучше", – говорится в сообщении.
В Дептрансе пояснили, что для тестирования будут доступны абонементы "Единый" на 30 дней.
"Все больше людей не носит с собой пластиковые карты, поэтому мы решили запустить виртуальную "Тройку" в вашем смартфоне. Приглашаю всех желающих протестировать новую возможность и стать самыми первыми в Москве обладателями виртуальных "Троек", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Ранее сообщалось, что количество участников программы лояльности для держателей карт "Тройка" превысило 1,5 миллиона. В этом году в приложении появилась возможность заказа продуктов с кешбэком и частичной оплатой бонусами, билетов на аэроэкспресс, сервисов каршеринга, путешествий по стране и многое другое.
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