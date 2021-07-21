Очереди в метро уменьшились в 3,3 раза за 10 лет – Дептранс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние 10 лет очереди в столичном метро уменьшились в 3,3 раза, теперь среднее время нахождения в них составляет 1,5 минуты вместо 5 в 2010 году. Об этом рассказал Дептранс Москвы в телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что это стало возможным благодаря тому, что пассажиры стали расплачиваться бесконтактно.

"Мы постоянно работаем над улучшением билетной системы. <...> В результате увеличилось количество бесконтактных и удаленных оплат проезда. В 2021 году доля покупок в кассах метро безналичным способом составила уже 50%. Для сравнения: в допандемийный 2019 год только 35% покупок в кассе совершали по безналу", – приводятся в публикации слова главы Дептранса Максима Ликсутова.

Он также напомнил, что до конца года в подземке планируется запустить еще два новых способа оплаты: Face Pay и виртуальную "Тройку".

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года количество поездов "Москва-2020" в столичном метро увеличилось в 1,5 раза: в прошлом году их было 45, в этом добавилось еще 24 состава.

10 дополнительных поездов вышли на Кольцевую линию метро, а 14 начали обслуживать Калужско-Рижскую ветку: около половины ее парка на данный момент составляют вагоны серий "Москва" и "Москва-2020".

