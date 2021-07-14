Количество поездов "Москва-2020" в столичном метро увеличилось в 1,5 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С начала года на линии столичного метро вышли еще 24 поезда "Москва-2020". В прошлом году их было 45, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Темпы обновления поездов метро в Москве – самые быстрые в мире. Всего с 2010 года закуплено около 3 700 вагонов. При этом наш самый современный поезд "Москва-2020" превосходит многие мировые аналоги по комфорту", – сказал глава Дептранса Максим Ликсутов.

Уточняется, что 10 дополнительных поездов вышли на Кольцевую линию метро. Еще 14 составов начали обслуживать Калужско-Рижскую ветку: около половины ее парка составляют вагоны серий "Москва" и "Москва-2020". До конца текущего года в московском метро планируется запустить еще 20 новых поездов.

Ранее сообщалось, что акцию "Время ранних" продлили в Москве до конца года. В Дептрансе подчеркнули, что это поможет сделать поездки более безопасными в условиях пандемии.

В рамках акции проехать по Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиям можно в два раза дешевле – с открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15.

