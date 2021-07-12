На станции метро "Новомосковская" установят скульптуру Даши Намдакова

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На станции "Новомосковская" Сокольнической линии метро установят работу российского скульптора Даши Намдакова, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Ее выполнят в духе минимализма. Также будет использован интересный прием, когда симметрия самой скульптуры контрастирует с асимметрией общего объема здания. Скульптуру выполнят из фибробетонных панелей, отлитых по индивидуальным формам с последующей ручной обработкой.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, скульптура будет символизировать движение и динамичное развитие Москвы.

"Наружные конструкции станции и сама платформа имеют пластичные формы. Фасадная оболочка будет выполнена из перфорированных листов с большим количеством остекления, которое обеспечит максимальную освещенность интерьера, в темное время суток станция будет служить маяком для пассажиров", – подчеркнул он.

Станция "Новомосковская" расположится в поселении Сосенском вдоль трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Ранее сообщалось, что еще шесть станций метрополитена появится в ближайшие годы на территории ТиНАО. В настоящее время ведется активное строительство Троицкой линии. Уточнялось, что там построят станции "Славянский мир", "Мамыри", "Бачуринская" и "Коммунарка". Также строится станция "Пыхтино" Калининско-Солнцевской линии.

