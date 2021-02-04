Шесть станций метро появятся в ТиНАО

09:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Еще шесть станций метрополитена появится в ближайшие годы на территории ТиНАО. В настоящее время ведется активное строительство Троицкой линии, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов, там появятся станции "Славянский мир", "Мамыри", "Бачуринская" и "Коммунарка".
"Также мы строим станцию "Пыхтино" Калининско-Солнцевской линии, ведется подготовка территории для строительства станции "Новомосковская" Сокольнической линии", – приводятся в материале слова Загрутдинова.
Как уточняется, Троицкая линия будет проходить от станции МЦК Крымская до Троицка. В общей сложности в районах, через которые пройдет линия, живут свыше миллиона человек, работают и учатся еще несколько сотен тысяч.
Предполагается, что новая линия снизит нагрузку на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий.
Всего в составе линии будет 16 станций, ее длина составит около 40 километров. Со станции "Севастопольский проспект" можно будет пересесть на МЦК, а со станции "Улица Новаторов" – на БКЛ. Крупный пересадочный узел с Сокольнической линией планируют создать на станции "Коммунарка".
Ранее сообщалось, что три новые станции БКЛ метро планируют построить на юго-западе города в этом году. Это станции "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино". Кроме того, в этом году на территории ЮЗАО завершится реконструкция станции "Каховская" бывшей Каховской линии, которая будет интегрирована с БКЛ.
Кроме БКЛ, в округе строятся станции "Улица Новаторов", "Университет дружбы народов", а также "Улица генерала Тюленева". Речь идет о работах на участке Троицкой линии метро Московского метрополитена.
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