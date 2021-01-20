Свыше 20 километров дорог планируют открыть в ТиНАО в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На территории Троицкого и Новомосковского административных округов в этом году планируют ввести в эксплуатацию восемь объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В общей сложности будет открыто и реконструировано 25 километров дорог.

"Формирование дорожно-транспортного каркаса по-прежнему остается одним из приоритетных направлений развития ТиНАО. Поэтому здесь мы не намерены снижать темпы", – заявил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, в 2021 году самым масштабным проектом будет участок магистрали М-3 "Украина" Середнево – Марьино – Десна, протяженность которого составляет 12 километров. Дорога свяжет Калужское и Киевское шоссе.

У жителей города Московского появится еще один короткий путь к станции "Филатов Луг". Осенью планируется открыть движение по автомобильной дороге город Московский – станция метро "Филатов Луг", протяженность которой составит 2,5 километра. Ко всему прочему, в 2021 году ожидается открытие участка дороги, связывающего Щербинку и Южное Бутово.

Специалисты также завершат и введут в эксплуатацию оставшиеся участки нового Внуковского шоссе. Частично оно уже доступно для транспорта, а общая протяженность дороги составит 8,7 километра.

Ранее говорилось, что в Москве началось строительство дороги от Киевского шоссе до Родниковой улицы. При реализации проекта будет возведен мост через реку Сетунь длиной 83,5 метра.