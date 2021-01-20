Свыше 20 километров дорог планируют открыть в ТиНАО в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На территории Троицкого и Новомосковского административных округов в этом году планируют ввести в эксплуатацию восемь объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
В общей сложности будет открыто и реконструировано 25 километров дорог.
"Формирование дорожно-транспортного каркаса по-прежнему остается одним из приоритетных направлений развития ТиНАО. Поэтому здесь мы не намерены снижать темпы", – заявил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
По его словам, в 2021 году самым масштабным проектом будет участок магистрали М-3 "Украина" Середнево – Марьино – Десна, протяженность которого составляет 12 километров. Дорога свяжет Калужское и Киевское шоссе.
У жителей города Московского появится еще один короткий путь к станции "Филатов Луг". Осенью планируется открыть движение по автомобильной дороге город Московский – станция метро "Филатов Луг", протяженность которой составит 2,5 километра. Ко всему прочему, в 2021 году ожидается открытие участка дороги, связывающего Щербинку и Южное Бутово.
Специалисты также завершат и введут в эксплуатацию оставшиеся участки нового Внуковского шоссе. Частично оно уже доступно для транспорта, а общая протяженность дороги составит 8,7 километра.
Ранее говорилось, что в Москве началось строительство дороги от Киевского шоссе до Родниковой улицы. При реализации проекта будет возведен мост через реку Сетунь длиной 83,5 метра.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: