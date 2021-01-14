В Москве началось строительство дороги от Киевского шоссе до Родниковой улицы

14:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве стартовала реализация проекта строительства автомобильной дороги, которая соединит улицу Родниковую в районе Солнцево с Киевским шоссе.
Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного департамента развития новых территорий, новая трасса в четыре полосы пройдет от Проектируемого проезда № 6662 до Киевского шоссе. Место соединения магистрали с новой дорогой указано возле торгового центра "Леруа Мерлен" и гипермаркета "Метро".
"То есть дорога в перспективе соединит район Солнцево, трассу Солнцево – Бутово – Видное и Киевское шоссе, значительно улучшив дорожную ситуацию на данной территории, в частности для пассажиров общественного транспорта", – отметил глава ведомства Владимир Жидкин.
Он подчеркнул, что в проект соединения Киевского шоссе с Солнцево также входит строительство сквозного проезда между торговыми комплексами. Кроме того, запланировано создание бокового проезда вдоль Киевского шоссе и оборудование переходно-скоростных полос на нем.
Жидкин заявил, что при реализации проекта будет возведен мост через реку Сетунь длиной 83,5 метра. На дороге установят четыре светофора, остановки общественного транспорта и наружное освещение. Глава департамента отметил, что также предусмотрено появление шумозащитных экранов в местах жилой застройки.
"Протяженность автомобильной дороги составит два километра. Ввод в эксплуатацию объекта "от автодороги Солнцево – Бутово – Видное до улиц Родниковой, Торговой" запланирован на 2022 год", – подчеркнул Жидкин.
Ранее сообщалось, что в поселке Мосрентген планируется завершить строительство дорог в 2022 году. Таким образом, будет улучшено транспортное сообщение населенного пункта с МКАД и Калужским шоссе.
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