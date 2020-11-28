Собянин сообщил, что объем дорожной сети столицы увеличился на 17% за 10 лет

21:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
За прошедшие 10 лет количество машин в городе возросло примерно на 1,5 миллиона. Об этом заявил Сергей Собянин на странице "ВКонтакте".
"Один из самых важных вопросов для столицы – транспортный. За десять лет население Московского региона увеличилось на 1,5 миллиона, и примерно на столько же выросло количество машин", – написал мэр столицы.
Как отметил Сергей Собянин, власти города работают на опережение, развивая инфраструктуру. "Населения стало больше примерно на 10%, а объем дорожной сети увеличился на 17%", – обращает внимание градоначальник.
Строят сложнейшие инженерные сооружения, среди которых десятки развязок, тоннели, эстакады, а также другие объекты. "Уникальное решение для сложившихся городов. Вообще, такого объема дорожного строительства в мегаполисах нет нигде в мире", – заключает Сергей Собянин.
Ранее глава Стройкомплекса рассказал о развитии транспортного каркаса Москвы. По словам Андрея Бочкарева, до конца 2020 года в столице планируется ввести еще три станции метро.
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