Собянин сообщил, что объем дорожной сети столицы увеличился на 17% за 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За прошедшие 10 лет количество машин в городе возросло примерно на 1,5 миллиона. Об этом заявил Сергей Собянин на странице "ВКонтакте".

"Один из самых важных вопросов для столицы – транспортный. За десять лет население Московского региона увеличилось на 1,5 миллиона, и примерно на столько же выросло количество машин", – написал мэр столицы.

Как отметил Сергей Собянин, власти города работают на опережение, развивая инфраструктуру. "Населения стало больше примерно на 10%, а объем дорожной сети увеличился на 17%", – обращает внимание градоначальник.

Строят сложнейшие инженерные сооружения, среди которых десятки развязок, тоннели, эстакады, а также другие объекты. "Уникальное решение для сложившихся городов. Вообще, такого объема дорожного строительства в мегаполисах нет нигде в мире", – заключает Сергей Собянин.

Ранее глава Стройкомплекса рассказал о развитии транспортного каркаса Москвы. По словам Андрея Бочкарева, до конца 2020 года в столице планируется ввести еще три станции метро.