Около 20 км дорог планируется построить в ТиНАО до конца года

10:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В ТиНАО до конца текущего года построят около 20 километров дорог, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента развития новых территорий.
"Строительство новых дорог – важнейшее условие полноценного экономического роста территорий и повышения его комфортности. В оставшиеся месяцы этого года предстоит ввести еще 16,6 километра дорог", – приводятся в сообщении слова главы департамента Владимира Жидкина.
По его словам, в городе ведется строительство не только магистралей, но и поперечных дорожных связей.
Жидкин отметил, что они помогают дополнительно соединить поселения и разгрузить крупные дорожные объекты.
Ранее стало известно, что участок протяженностью около шести километров автомобильной дороги М3 "Украина" Середнево – Марьино – Десна планируют открыть до конца года.
Жидкин рассказывал, что участок будет соединять Киевское шоссе с трассой Марьино – Саларьево. Для жителей деревень Марьино, Середнево, Бурцево и Валуево появится удобный выезд на федеральную магистраль.
Также благодаря участку станция метро "Филатов Луг" станет более доступна для жителей западной части поселения Филимонковского. Уточняется, что трасса готова уже на 70%. Монтаж инженерных коммуникаций близится к завершению. Практически завершено строительство балочного моста через реку Ликову.
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