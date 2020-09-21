Участок автодороги Середнево – Марьино – Десна откроют до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Участок протяженностью около шести километров автомобильной дороги М3 "Украина" Середнево – Марьино – Десна планируют открыть до конца года, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Участок будет соединять Киевское шоссе с трассой Марьино – Саларьево. Для жителей деревень Марьино, Середнево, Бурцево и Валуево появится удобный выезд на федеральную магистраль", – рассказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
Также благодаря участку станция метро "Филатов Луг" станет более доступна для жителей западной части поселения Филимонковского. Уточняется, что трасса готова уже на 70%. Монтаж инженерных коммуникаций близится к завершению. Практически завершено строительство балочного моста через реку Ликову.
На автодороге и на мосту будут организованы четыре полосы движения. По обеим сторонам оборудуют тротуары и полосы безопасности, а также установят автоматическую противогололедную систему.
Специалисты планируют полностью открыть дорогу М3 "Украина" Середнево – Марьино – Десна летом следующего года. По прогнозам проектировщиков, интенсивность движения на ней составит 1500 автомобилей в час.
Ранее Сергей Собянин открыл автодорогу Марьино – Саларьево. На строительство магистрали ушло менее трех лет.
Также мэр осмотрел ход реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе. По словам градоначальника, работы планируется закончить до конца года.
Собянин осмотрел ход строительства развязки Волоколамского шоссе и МКАД
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