Собянин осмотрел ход строительства развязки Волоколамского шоссе и МКАД

13:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе. По словам мэра столицы, работы планируется закончить до конца года.
"Восемнадцатая развязка на МКАД – заканчиваются ее реконструкция и строительство. Здесь строятся три новых эстакады и две реконструируются, расширяя до восьми полос движения. Помимо этого, расширяется прилегающая улично-дорожная сеть", – заявил Сергей Собянин.
По словам градоначальника, работы достаточно масштабные, их получится окончить с опережением сроков.
"По контракту должны быть завершены в конце следующего года, но я надеюсь, что уже в конце этого года развязка будет открыта", – рассказал Сергей Собянин. Согласно материалам пресс-службы столичной мэрии, проектом предусмотрена замена устаревшего сооружения на современную многоуровневую развязку.
В результате там построят 7,7 километра дороги, отметил Собянин. При этом, как заявил мэр, будут реконструированы два существующих сооружения. Предполагается, что эстакады-съезды обеспечат комфортный выезд с внешней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в центр и в сторону области.
Ранее Сергей Собянин открыл автодорогу Марьино – Саларьево. На строительство магистрали ушло менее трех лет.
Собянин открыл движение по двум новым автодорогам в ТиНАО
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