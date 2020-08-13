Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На хордовом кольце построят 186 искусственных сооружений, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов напомнил, что в городе введена в эксплуатацию Северо-Западная хорда, в активной фазе строительства находятся Северо-Восточная хорда, Юго-Восточная хорда и Южная рокада.

"По протяженности по прямому ходу это 133 километра, что больше протяженности МКАД и в четыре раза больше Третьего транспортного кольца", – подчеркнул Загрутдинов.

Хордовое кольцо – большой объект нового транспорта городского каркаса. В его составе будут построены эстакады, тоннели и мосты. Протяженность дорог составит более 80 километров. Его планируют замкнуть в 2023 году.

Планируется, что запуск движения на хордах улучшит транспортное сообщение в городе. Кроме того, снизится нагрузка на ТТК, МКАД, Садовое кольцо, Ленинградское и Волоколамское шоссе.

В конце июля специалисты завершили монтаж металлоконструкций пролетного строения над Дмитровским шоссе эстакады основного хода Северо-Восточной хорды (СВХ). Протяженность эстакады составляет почти 2 382 метра, она пересечет участок Октябрьской железной дороги, соединительную железнодорожную ветку, Дмитровское шоссе и Савеловское направление МЖД.

Данная магистраль будет без светофоров, с тремя полосами движения в каждом направлении. В составе участка хорды будет три эстакады. Всего в рамках проекта построят и реконструируют 22,6 километра дорог.

