Два путепровода над путями МЦК построят в составе Северо-Восточной хорды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Два путепровода над путями Московского центрального кольца (МЦК) построят в составе Северо-Восточной хорды. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета по архитектуре и градостроительству города (Москомархитектура).

Оба сооружения расположатся недалеко от станции метро "Владыкино". Один путепровод соединит Сусоколовское шоссе с хордой, второй станет разворотным и послужит для съезда с хорды на улицу.

"Появление этой развязки значительно улучшит автомобильную ситуацию в близлежащих районах. Сквозные магистрали, как говорил Сергей Собянин, способны дать самый серьезный эффект в разгрузке центра города от автомобилей", – заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Также в ходе работ реконструируют 3-й Нижнелихоборский проезд, Станционную, Ботаническую, Гостиничную улицы, а также Проектируемый проезд № 1564А, Гостиничный проезд и круговое пересечение на Сигнальном проезде.

Северо-Восточная хорда войдет в состав так называемого хордового кольца. В него включат еще три магистрали: Северо-Западную, Юго-Восточную хорды и Южную рокаду. Ее общая протяженность составит около 35 километров.

Хорда пройдет от дороги Москва – Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки – Люберцы. Трасса снизит транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД.

