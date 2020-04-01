Спорткомплекс с бассейном и ледовой ареной появится на Летной улице

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В столице на улице Летной построят спортивный комплекс с бассейном, ледовой ареной и центром для занятий художественной гимнастикой.

Комплекс, по согласованному Москомархитектурой проекту, станет частью новой городской среды бывшей территории Тушинского аэродрома. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Уверен, что весь этот развивающийся район станет, как ранее упоминал Сергей Собянин, полноценным центром притяжения в городе", – подчеркнул Кузнецов.

Уточняется, что спорткомплекс площадью 30 тысяч квадратных метров возведут по адресу: Летная улица, владение 73.

В здании предполагается обустроить центр художественной гимнастики, ледовую арену, а также центр автомобильного спорта. В каждом из трех блоков расположатся соответствующие помещения, тренировочные и спортивные залы, а в центре автомобильного спорта предусмотрена секция по фехтованию. Кроме того, в здании оборудуют фитнес-центр с бассейном.

Внешне здание оформят с применением пластичного чередования разновеликих объемов. Также специалисты установят светопрозрачные панели, покрытые полимерно-порошковым защитным слоем.

Ранее сообщалось, что спорткомплекс с воркаут-зоной и экстрим-парком появится на территории транспортно-пересадочного узла "Некрасовка". В здании оборудуют 12 разных функциональных зон, в том числе бассейн, тренажерный зал, трибуны, площадку для сдачи норм ГТО.

Здесь же появятся отдельные залы для групповых занятий по скалолазанию, единоборствам, ритмической гимнастике и хореографии, площадка для занятий экстремальными видами спорта и воркаут-зона площадью более одной тысячи квадратных метров.

Кроме того, там сделают площадки для сдачи норм ГТО. Для маломобильных людей создадут безбарьерную среду, а территорию вокруг спорткомплекса благоустроят.