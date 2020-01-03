Спорткомплекс с воркаут-зоной и экстрим-парком появится на территории ТПУ "Некрасовка"

21:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Спортивный комплекс построят на юго-востоке Москвы. Объект войдет в состав транспортно-пересадочного узла "Некрасовка", сообщает портал мэра и правительства столицы.
Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, этот ТПУ станет центром притяжения района. Новый спорткомплекс в его составе площадью 21,3 тысячи квадратных метров будет включать 12 разных функциональных зон. Он станет самым крупным спортобъектом в Некрасовке.
В нем оборудуют крытый каток с трибунами на 500 зрителей, бассейн с ванной из нержавеющей стали и трибунами на 150 зрителей, тренажерный зал и универсальный зал для занятий игровыми видами спорта со складными трибунами. Здесь же появятся отдельные залы для групповых занятий по скалолазанию, единоборствам, ритмической гимнастике и хореографии, площадка для занятий экстремальными видами спорта и воркаут-зона площадью более одной тысячи квадратных метров.
Кроме того, там сделают площадки для сдачи норм ГТО. Для маломобильных людей создадут безбарьерную среду, а территорию вокруг спорткомплекса благоустроят.
В 2023 году планируется завершить реконструкцию спорткомплекса "Олимпийский". Его закрыли в 2019 году. Согласно проекту, в здании должны открыть оздоровительно-реабилитационный комплекс, плавательный и прыжковый бассейны, аквапарк и многое другое.
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