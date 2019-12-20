Волновой бассейн и горки: что предлагает москвичам новый аквакомплекс в "Лужниках"

Дворец водных видов спорта, открывшийся в ноябре в "Лужниках" после реконструкции, принимает посетителей. Установленные в нем водные аттракционы не имеют аналогов в России. Каким стал обновленный аквакомплекс, чем он может удивить москвичей и сколько стоит билет – в нашем фоторепортаже.

Исторический облик и современные технологии

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Знаменитый столичный бассейн "Лужники" был построен еще в 1956 году по проекту архитектора Власова. К 1980 году Центр водных видов спорта мог принять в своих стенах 10,5 тысячи человек. Там проходили соревнования по водному поло на летних Олимпийских играх – 1980, мероприятия во время летней Универсиады 1973 года, 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов (1985 год) и многих других.

Открытый бассейн просуществовал более 50 лет, после чего потребовалась его реконструкция. Строительство нового Дворца водных видов спорта началось в 2015 году, и в ноябре 2019 года москвичи и гости столицы увидели новый аквакомплекс.

Наряду с современными инженерными технологиями и дизайнерскими решениями в архитектурной концепции комплекса постарались сохранить дух и стиль середины 50-х годов. В проекте нового аквакомплекса отражен исторический облик легендарного бассейна с 12 барельефами – работами знаменитых советских скульпторов. Отреставрированные подлинники можно увидеть в фойе комплекса, а на фасаде нового здания установлены копии барельефов.

50 тысяч квадратных метров для спорта и развлечений

В аквакомплексе установлена уникальная светопрозрачная кровля. Секции крыши могут раздвигаться в противоположные стороны по ширине здания над бассейном "Медленная река". Также подвижным является и дно спортивного 25-метрового бассейна, оно может опускаться и подниматься. Вода очищается с помощью систем озонирования и ультрафиолета, которые позволяют до минимума снизить содержание хлора в бассейнах.

Сегодня общая площадь Дворца водных видов спорта составляет более 50 тысяч квадратных метров. Его аквапарк является одним из самых больших крытых аквапарков в России, занимает около 12 тысяч квадратных метров и вмещает до 2000 посетителей.

Комплекс состоит из 6 уровней, поэтому, наслаждаясь разными видами водного отдыха и спортивными активностями, здесь можно провести с семьей целый день. Аквапарк с девятью уникальными аттракционами, детский водный городок, 50-метровый спортивный бассейн и два 25-метровых плавательных бассейна – это только часть огромного аквакомплекса в "Лужниках". Кстати, установленные там водные аттракционы не имеют аналогов в России.

Еще одна уникальная на всю страну новинка – огромный экран размером 7х13 метров. Он установлен на стеклянной стене-перегородке в зоне отдыха аквапарка. Благодаря специальной полимерной пленке его поверхность становится прозрачной в обычное время и превращается в видеоэкран во время трансляции информационных роликов и фильмов.

Термальный комплекс и личные рекорды на экране 1 из 8

Помимо спортивных и развлекательных водных занятий, для посетителей открыт термальный комплекс площадью 1122 квадратных метра. Там можно попробовать целых восемь видов бань и саун, контрастные бассейны, разные виды душа, процедурные кабинеты, а также отдохнуть в зоне с шезлонгами. Для самых маленьких гостей тоже выделены специальные зоны: искусственный пляж, комната с интерактивной песочницей и комната для игр и творчества.



Кроме того, на территории аквакомплекса ведется набор детей в группы по плаванию.



За безопасность во время плавания и занятий водными играми можно не беспокоиться. В аквакомплексе работает около 100 инструкторов, которые следят за обстановкой, всегда готовы оказать необходимую помощь и поделиться полезной информацией. Все инструкторы квалифицированные и прошли специальную подготовку. Более того, каждое утро инструкторы лично проверяют все горки и проплывают бассейны.

Для хранения мелких личных вещей в зоне аквапарка оборудованы сейфовые ячейки. Интересное ноу-хау: свой мобильный телефон можно зарядить прямо в этой ячейке.

Также для посетителей комплекса предусмотрено мобильное приложение, в котором можно будет отслеживать свои спортивные достижения. Желающие смогут выводить показатели своей тренировки на большой экран у 50-метрового бассейна.

Стоимость входных билетов варьируется в зависимости от дня, времени суток и количества часов вашего пребывания в комплексе. Взрослый билет в дневное время в будние дни составляет от 1100 рублей, детский – от 600 рублей. В выходные – от 2300 и 1000 рублей соответственно. Выгоднее всего приходить семьей из четырех человек (2 взрослых + 2 ребенка). Вечером в будние дни такой абонемент на всех будет стоить 3000 рублей, в выходные – 5300 рублей. Для малышей ростом до 110 сантиметров вход бесплатный. Все тарифы можно посмотреть на сайте аквакомплекса "Лужники".

Кстати, изображение Дворца водных видов спорта даже попало на билеты столичного метро. Акция была приурочена к открытию объекта, которое состоялось 17 ноября. Билет "Единый" с изображением Дворца водных видов спорта в "Лужниках" уже появился в продаже.