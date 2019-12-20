Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский метрополитен открыл бесплатный каток для пассажиров. Об этом информирует портал мэра и правительства столицы.

Ледовая площадка заработала 20 декабря. Она находится между станциями метро "Спортивная" и МЦК Лужники. Каток разместился на площади 200 квадратных метров.

"Катание на коньках – традиционное зимнее развлечение, мы рады предоставить пассажирам метро и МЦК такую возможность", – сообщила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Отмечается, что первым посетителям катка удалось повстречать Деда Мороза и Снегурочку. Кроме того, на льду выступили творческие коллективы по фигурному катанию.

Известно, что каток будет открыт для посещения с 10:00 до 22:00. Там можно будет кататься как на своих коньках, так и взять их напрокат, за который также не нужно платить.

Ранее сообщалось, что в 13 московских парках заработали школы фигурного катания. В них могут заниматься как взрослые, так и дети.