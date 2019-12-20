Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:24

Московский метрополитен открыл бесплатный каток для пассажиров

общество город досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский метрополитен открыл бесплатный каток для пассажиров. Об этом информирует портал мэра и правительства столицы.

Ледовая площадка заработала 20 декабря. Она находится между станциями метро "Спортивная" и МЦК Лужники. Каток разместился на площади 200 квадратных метров.

"Катание на коньках – традиционное зимнее развлечение, мы рады предоставить пассажирам метро и МЦК такую возможность", – сообщила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Отмечается, что первым посетителям катка удалось повстречать Деда Мороза и Снегурочку. Кроме того, на льду выступили творческие коллективы по фигурному катанию.

Известно, что каток будет открыт для посещения с 10:00 до 22:00. Там можно будет кататься как на своих коньках, так и взять их напрокат, за который также не нужно платить.

Ранее сообщалось, что в 13 московских парках заработали школы фигурного катания. В них могут заниматься как взрослые, так и дети.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика