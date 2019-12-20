Новый сезон проекта "Все на лед" стартует в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый сезон бесплатного проекта для школьников "Все на лед" начинается в столице. Дети в возрасте от шести до 12 лет смогут посетить игры и творческие мастер-классы на катках. Занятия будут проводить сотрудники Мосгортура, опытные вожатые и слушатели Центральной школы московских вожатых, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Первое занятие пройдет 21 декабря на катке "На смотровой", который находится на "Воробьевых горах". Посетителям расскажут, как делать елочные игрушки из пряжи и фетра.

Занятия рассчитаны на группы от 15 до 20 человек. Для участия необходима предварительная запись по телефону: +7 (495) 241-33-76 (добавочный 120). С понедельника по четверг можно звонить с 09:00 до 18:00, а в пятницу – с 09:00 до 17:00.

Вход на каток "На смотровой" бесплатный, можно прийти со своими коньками или взять их на прокат за 200 рублей в час. Каток "У Триумфальной арки" находится по адресу: улица Генерала Ермолова, владение 1. Вход платный. Стоимость взрослого билета – 350 рублей, детского – 200 (для ребят до 10 лет). Коньки можно взять на прокат.

Ранее сообщалось, что 24 декабря каток "Южный полюс" в "Лужниках" откроется после длительного перерыва.

Главное отличие "Южного полюса" от других столичных катков заключается в том, что его ледовая поверхность не разделяется на отдельные дорожки, а составляет единое целое. Пространство катка составляет 16 тысяч квадратных метров.

Около 4 тысяч объектов зимней инфраструктуры откроют в столице в зимний сезон 2019-2020 годов. Это почти 1,5 тысячи катков с искусственным и естественным льдами, более 380 лыжных трасс, свыше 280 ледяных горок и снежных городков, около 1,7 тысячи универсальных площадок для зимних видов спорта, 59 лыжных баз, горнолыжных склонов, мест для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах и сноубордах.