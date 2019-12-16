Выставка раритетных новогодних игрушек открылась в Московском планетарии

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Московском планетарии открылась выставка раритетных новогодних игрушек и открыток, посвященных теме космоса. Посетить выставку можно до конца января 2020 года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"В экспозиции собраны 45 игрушек и 45 новогодних открыток, а также подарочные коробки и другие новогодние экспонаты 1950–1960-х годов. В этот период СССР и весь мир активно осваивали космос. Поэтому характерными елочными украшениями тех лет были стеклянные фигурки космонавтов, а на новогодних открытках впервые появились космические корабли, планеты Солнечной системы, звезды и кометы", – говорится в сообщении.
Как отмечается, посетители увидят раритетные подарочные коробки, созданные для кремлевской елки. Кроме того, отдельный раздел выставки посвятили елочным украшениям.
"После запуска "Спутника-1" в 1957 году и полета на орбиту Земли Юрия Гагарина в 1961 году на фабриках производства елочных игрушек начали выпускать стеклянные ракеты, спутники и фигурки космонавтов в скафандрах", – говорится в материале.
Выставка работает с 10:00 до 21:00. Вход на выставку по билету в Большой звездный зал.
Ранее сообщалось, что все желающие смогут отправить письмо Деду Морозу в конверте с созвездиями из Московского планетария. Письмо можно будет написать прямо в планетарии, а также отправить уже подготовленное. Марки и конверты будут продавать в магазине космических сувениров.
До 30 декабря сотрудники Московского планетария будут передавать все письма в отделение "Почты России", откуда они отправятся в Великий Устюг. Послание до резиденции Деда Мороза будет идти от семи до девяти дней.
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