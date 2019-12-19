Москвичам предлагают встретить Новый год на катках, склонах и мототрассах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве можно будет встретить Новый год на катках, склонах для сноубординга и на мототрассах в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Спортивные мероприятия, приуроченные к фестивалю, пройдут по всему городу. Так, в центре столицы будут работать шесть спортивных объектов, в частности, хайлайн, парк для катания на тюбингах, детский сноуборд-парк, сити-спот для сноубординга, площадка для мотошоу и "космические качели".

Отмечается, что все мероприятия будут проходить с 31 декабря по 5 января, в них примут участие свыше сотни профессиональных спортсменов.

В рамках хайлайн-шоу запланированы трюки на натянутом на уровне крыш стропе. Кроме того, гимнасты покажут грандиозное представление на огромных качелях, размах которых составляет четыре метра. После завершения шоу на них смогут покататься юные гости.

В сноуборд-парке дети тоже станут полноценными участниками событий – инструкторы проведут с ними мастер-классы по катанию на доске. Кроме того, можно будет поктаться на тюбингах.

Встретить бой курантов можно будет и на фестивальных катках, число которых в этом году равно 15. Со своими коньками на лед можно будет пройти бесплатно. На площадках на Тверской площади, в Новопушкинском сквере и на площади Революции можно будет провести время до трех часов ночи.

Ранее в Москве запустили путеводитель по фестивалю "Путешествие в Рождество". С помощью приложения можно будет ориентироваться на всех площадках празднования.