ВДНХ украсили к Новому году

Фото: ВДНХ
На ВДНХ установили более 300 световых композиций и скульптур к новогодним праздникам. Специалисты установили на месте газонов и клумб светящиеся цветы, которые переливаются всеми цветами радуги, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как отмечается, с двух сторон от павильона "Центральный" появились четырехметровые светильники-одуванчики, а на площади Промышленности светится поле светлячков.
"Всего на территории вставки установлено более 300 световых композиций и скульптур. Украшения останутся на территории ВДНХ до конца февраля", – говорится в сообщении.
Также "Поля света" появились на Центральной аллее и на катке. Специалисты установили около 80 тысячи мерцающих шаров на гибких ножках – они напоминают стебли цветов. А светящуюся цифру 80 установили в центре площади.
Кроме того, у исторической арки северного входа на ВДНХ ель украсили в стиле 1950-х годов.
В пресс-службе выставки сообщили, что стиль украшения территории объединяет прошлое и настоящее.
"Ель наряжена в стиле 1950-х годов – снежинками, разноцветными шарами и гирляндами, напоминающими сверкающий дождик. На макушке ели закреплена звезда рубинового цвета. Стиль 1950-х был выбран неслучайно: именно в это время на ВДНХ утвердилась традиция наряжать новогоднее дерево. Также на территории выставки установили 13 искусственных елок с золотыми, серебряными, голубыми, красными и фиолетовыми шарами", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Ледяной городок с подсветкой, шары с фигурками балерин, светящиеся коньки и другие декоративные элементы украсили площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" в столице.
Всего около 4,2 тысячи декоративных световых объектов установили в столице к празднованию Нового года. Пешеходные зоны и парки встречают своих гостей световыми тоннелями, новогодними фотозонами, ярко горящими цифрами "2020" и другими праздничными конструкциями.
Большие световые арочные конструкции установили на улице Тверской, в Камергерском и Газетном переулках, Новопушкинском сквере, на Пушкинской площади и площади Революции, основные магистрали и центральные улицы города украшает праздничная иллюминация и декоративная подсветка.
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