Каток "Южный полюс" откроется в "Лужниках" 24 декабря

Фото: Москва 24
24 декабря знаменитый московский каток "Южный полюс" в "Лужниках" после двухлетнего перерыва снова порадует любителей фигурного катания искусственным льдом и зарядит праздничным настроением на весь следующий год!
Главное отличие "Южного полюса" от других столичных катков в том, что его ледовая поверхность не разделяется на отдельные фрагменты и дорожки, а составляет единое целое. Разогнаться здесь можно будет на площади целых 16 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день это самая большая непрерывная поверхность для катания на коньках в Москве!
Каток создан с использованием новейших современных технологий, позволяющих поддерживать высокое качество искусственного льда в течение достаточно длительного времени. Ведь сезон катания будет долгим – с декабря по март.
Инфраструктура катка рассчитана на то, чтобы обеспечить максимальный комфорт всем гостям. Здесь есть несколько теплых раздевалок, прокат и заточка коньков, кафе, где можно перекусить и выпить горячие безалкогольные напитки. Еще одно удобство катка в "Лужниках" – расположенная рядом парковка на 1 200 мест, плюс до метро совсем недалеко (ближайшая станция – "Спортивная").
Тех, кто придет на каток в день открытия, ожидают разнообразные сюрпризы, викторины, розыгрыши, ароматный глинтвейн и еще много чего замечательного предновогоднего. Сказочное зимнее настроение создадут специальные световые эффекты, которые раскрасят поверхность катка разнообразными причудливыми узорами, и, конечно, музыкальное сопровождение одной из самых популярных радиостанций.
Стоимость билетов:
Взрослый (вторник – пятница) – 300 рублей, по выходным и праздникам – 400 рублей.
Билеты для детей от 6 до 13 лет (вторник – пятница) – 200 рублей, по выходным и праздникам – 250 рублей.
Заточка коньков – 250 рублей, прокат коньков на один сеанс – 250 рублей, детский помощник "пингвин" – 200 рублей.
Специальные тарифы действуют для различных социальных групп. Не опаздывайте! Продажа билетов прекращается за 60 минут до окончания сеанса.
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