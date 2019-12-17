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Спорт

17 декабря, 19:49

Каток "Южный полюс" откроется в "Лужниках" 24 декабря

город праздники спорт

Фото: Москва 24

24 декабря знаменитый московский каток "Южный полюс" в "Лужниках" после двухлетнего перерыва снова порадует любителей фигурного катания искусственным льдом и зарядит праздничным настроением на весь следующий год!

Главное отличие "Южного полюса" от других столичных катков в том, что его ледовая поверхность не разделяется на отдельные фрагменты и дорожки, а составляет единое целое. Разогнаться здесь можно будет на площади целых 16 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день это самая большая непрерывная поверхность для катания на коньках в Москве!

Каток создан с использованием новейших современных технологий, позволяющих поддерживать высокое качество искусственного льда в течение достаточно длительного времени. Ведь сезон катания будет долгим – с декабря по март.

Инфраструктура катка рассчитана на то, чтобы обеспечить максимальный комфорт всем гостям. Здесь есть несколько теплых раздевалок, прокат и заточка коньков, кафе, где можно перекусить и выпить горячие безалкогольные напитки. Еще одно удобство катка в "Лужниках" – расположенная рядом парковка на 1 200 мест, плюс до метро совсем недалеко (ближайшая станция – "Спортивная").

Тех, кто придет на каток в день открытия, ожидают разнообразные сюрпризы, викторины, розыгрыши, ароматный глинтвейн и еще много чего замечательного предновогоднего. Сказочное зимнее настроение создадут специальные световые эффекты, которые раскрасят поверхность катка разнообразными причудливыми узорами, и, конечно, музыкальное сопровождение одной из самых популярных радиостанций.

Каток работает со вторника по пятницу, понедельник – выходной. В эти дни два сеанса: с 15:00 до 18:00 и с 19:00 до 22:00.
В субботу, воскресенье, в праздники и во время школьных каникул – четыре сеанса: с 10:00 до 12:30, с 13:30 до 16:00, с 17:00 до 19:30 и с 20:30 до 23:00.

Стоимость билетов:
Взрослый (вторник – пятница) – 300 рублей, по выходным и праздникам – 400 рублей.
Билеты для детей от 6 до 13 лет (вторник – пятница) – 200 рублей, по выходным и праздникам – 250 рублей.
Заточка коньков – 250 рублей, прокат коньков на один сеанс – 250 рублей, детский помощник "пингвин" – 200 рублей.

Специальные тарифы действуют для различных социальных групп. Не опаздывайте! Продажа билетов прекращается за 60 минут до окончания сеанса.

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