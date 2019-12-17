Каток "Южный полюс" откроется в "Лужниках" 24 декабря

Фото: Москва 24

24 декабря знаменитый московский каток "Южный полюс" в "Лужниках" после двухлетнего перерыва снова порадует любителей фигурного катания искусственным льдом и зарядит праздничным настроением на весь следующий год!

Главное отличие "Южного полюса" от других столичных катков в том, что его ледовая поверхность не разделяется на отдельные фрагменты и дорожки, а составляет единое целое. Разогнаться здесь можно будет на площади целых 16 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день это самая большая непрерывная поверхность для катания на коньках в Москве!

Каток создан с использованием новейших современных технологий, позволяющих поддерживать высокое качество искусственного льда в течение достаточно длительного времени. Ведь сезон катания будет долгим – с декабря по март.

Инфраструктура катка рассчитана на то, чтобы обеспечить максимальный комфорт всем гостям. Здесь есть несколько теплых раздевалок, прокат и заточка коньков, кафе, где можно перекусить и выпить горячие безалкогольные напитки. Еще одно удобство катка в "Лужниках" – расположенная рядом парковка на 1 200 мест, плюс до метро совсем недалеко (ближайшая станция – "Спортивная").

Тех, кто придет на каток в день открытия, ожидают разнообразные сюрпризы, викторины, розыгрыши, ароматный глинтвейн и еще много чего замечательного предновогоднего. Сказочное зимнее настроение создадут специальные световые эффекты, которые раскрасят поверхность катка разнообразными причудливыми узорами, и, конечно, музыкальное сопровождение одной из самых популярных радиостанций.