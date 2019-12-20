Школы фигурного катания заработали в 13 парках столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В 13 парках Москвы начали работать школы фигурного катания, в которых могут заниматься взрослые и дети, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Все желающие смогут посетить бесплатные и платные занятия, проходящие на катках с искусственным льдом.
"На уроках посетителей учат делать основные элементы, фонарик или скольжение по дуге, а также более сложные движения, например, ласточку или одно из базовых вращений – либелу", – говорится в сообщении.
Посетители смогут взять коньки в аренду в пункте проката за дополнительную плату или взять свои.
По словам заммэра Натальи Сергуниной, парки входят в число самых популярных мест отдыха зимой.
"Каждый готовит свою программу, старается порадовать и удивить гостей. Во многих заливаются катки, появляются ледовые и тюбинговые горки. В этом сезоне 13 парков приглашают москвичей на мастер-классы по фигурному катанию", – приводятся в сообщении слова Сергуниной.
Посетить школу фигурного катания можно в Измайловском, Гончаровском, Таганском, Бабушкинском, Воронцовском парках, парке 50-летия Октября, в саду имени Баумана, парке "Фили", сквере по Олонецкому проезду, парке "Сокольники", в ландшафтном парке "Митино", саду "Эрмитаж", а также в парке "Красная Пресня".
Кроме того, в парках Москвы проведут занятия по керлингу. Москвичи и гости столицы смогут бесплатно научиться игре. Уроки керлинга будут проходить по субботам с 14:00 до 16:00 в саду "Эрмитаж" на площадке "Jazz катка". Для участия в мероприятии необходимо будет только заплатить входную стоимость на каток. Предварительной регистрации не требуется, однако тренировки рассчитаны на группы по 50 человек.
Ранее сообщалось, что катки и хоккейные коробки заработают этой зимой в 28 столичных парках. В частности, в Парке Горького, Таганском парке, в саду имени Баумана и на других площадках.
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