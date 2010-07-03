Бесплатные занятия по керлингу пройдут зимой в столичных парках

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В парках Москвы проведут занятия по керлингу. Москвичи и гости столицы смогут бесплатно научиться игре. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.
"На уроках ждут взрослых и детей старше семи лет. Приходить на тренировки нужно в теплой одежде, с собой рекомендуется взять варежки или перчатки, а также наколенники. Спортивный инвентарь предоставят на месте", – отмечается в сообщении.
Известно, что уроки керлинга будут проходить по субботам с 14:00 до 16:00 в саду "Эрмитаж" на площадке "Jazz катка". Для участия в мероприятии необходимо будет только заплатить входную стоимость на каток. Предварительной регистрации не требуется, однако тренировки рассчитаны на группы по 50 человек.
Уточняется, что посетить уроки керлинга можно будет до 29 февраля 2020 года.
Помимо сада "Эрмитаж" обучающие площадки будут работать на катке "Сказка" в парке "Фили". В этом году мастер-класс можно будет посетить 21 декабря с 14:00 до 16:00, а после нового года – 26 января и 16 февраля в то же время. Ледовая площадка сможет собрать на себе группы до 40 человек.
Также обучение керлингу запланировано на "Катке Дружбы" в парке 50-летия Октября. На ледовой площадке смогут одновременно разместиться 40 человек. Тренировки стартуют 14 декабря 2019 года в 14:00. Следующие уроки состоятся 11 января и 8 февраля 2020 года. Вход на каток свободный.
Ранее сообщалось, что катки и хоккейные коробки заработают этой зимой в 28 столичных парках. В частности, в Парке Горького, Таганском парке, в саду имени Баумана и на других площадках.
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