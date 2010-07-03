Катки и хоккейные коробки будут работать этой зимой в 28 парках столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В 28 парках столицы этой зимой будут работать 38 катков и хоккейных коробок, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Площадки с искусственным льдом уже сейчас открыты для горожан, а катки с натуральным покрытием зальют, когда в городе установится морозная погода", – говорится в сообщении.
Как отмечается, в Парке Горького залит один из самых больших искусственных катков в городе. Главной темой в его оформлении стал космос, а сам каток получил название "Восход". Он разделен на три зоны.
Каток с искусственным льдом под названием "Электронный лед" работает в Таганском парке. На каток площадью 4,6 тысячи квадратных метров можно прийти со своими коньками или взять их в аренду в пункте проката.
В саду имени Баумана все желающие могут посмотреть новогодние фильмы и покататься на коньках. Там работает кинокаток с искусственным покрытием. Каждое воскресенье в 17:00 начинается киносеанс.
А в саду "Эрмитаж" открыт "Jazz каток" с искусственным льдом. Ежедневно здесь звучит джазовая музыка.
С полным списком катков в городских парках можно ознакомиться на mos.ru.
Этой зимой в столице откроют порядка 4 тысяч объектов зимней инфраструктуры. Это почти 1,5 тысячи катков с искусственным и естественным льдами, более 380 лыжных трасс, свыше 280 ледяных горок и снежных городков, около 1,7 тысячи универсальных площадок для зимних видов спорта, 59 лыжных баз, горнолыжных склонов, мест для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах и сноубордах. Также в городе будет 63 места для моржевания.
Сезон зимних развлечений стартовал в московских парках 22 ноября.
"Это наш город": молодые музыканты будут выступать на катке в Парке Горького
Всего в городе к Новому году откроют 1418 катков. Из них 1215 будут с естественным ледовым покрытием и 203 – с искусственным.
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