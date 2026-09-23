Новым гендиректором торговой сети "Лемана Про" стал Денис Исаев

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В торговой сети "Лемана Про", бывшей "Леруа Мерлен", произошла смена гендиректора. Пост занял Денис Исаев, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Смена генерального директора в компании произошла 22 сентября. Лоран Дефассье, занимавший пост с 2019 года, продолжит работу в качестве исполнительного директора, рассказали представители "Лемана Про". Новый руководитель, по их словам, имеет более чем 20-летний опыт управления проектами в строительстве и финансах.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин распорядился передать во временное управление российской "Л. Е. В. менеджмент" активы ряда компаний, включая "Ашан", Nestle и "Лемана Про". Речь идет о 99,99858% долей "Ашана", принадлежащих французской "Сожепар", а также 0,00142% долей, принадлежащих "Меелакер Б. В.".

Сюда же попали 67,44% долей в уставном капитале "Нестле Кубань" от Societe des Produits Nestle S. A. и 32,56% от Nestle Deutschland AG, а также 84,082% долей "Нестле Россия" от Societe des Produits Nestle S. A. и 15,918% от Nestle Deutschland AG.