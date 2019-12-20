Россиянам могут запретить посещать городские катки в пьяном виде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Госдуме выступили с предложением запретить пускать на городские катки нетрезвых людей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова.

Кроме того, в инициативе сказано о размещении перед ледовыми площадками табличек с предупреждениями о возможной опасности присутствия на катке.

"Перед каждым катком обязательно поставить какую-то предупредительную надпись, чтобы люди знали, что они могут рисковать. Следить надо, чтобы пьяными не катались", – отметил Милонов.

Ранее в Госдуме предложили запретить продажу петард пьяным покупателям. По мнению парламентариев, подобная мера позволит снизить риск происшествий и несчастных случаев в новогодние праздники.