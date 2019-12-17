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Общество

09:24

В Госдуме предложили запретить продажу петард пьяным покупателям

общество

Фото: depositphotos/vladacanon

Первый зампредседателя парламентского комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов выступил за введение запрета продажи петард нетрезвым покупателям. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По мнению парламентария, такая мера позволит снизить риск происшествий и несчастных случаев в новогодние праздники.

"Тема давно назрела. И подход правильный, что и детям нельзя продавать петарды, и пьяным. Но другое дело, что ни у кого руки не доходят до реализации этой инициативы", – отметил Емельянов.

Согласно действующему законодательству, приобрести пиротехнические изделия могут граждане, достигшие 16 лет, если производители не установили иное возрастное ограничение.

Ранее исполняющий обязанности начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Москве Александр Бобров призвал москвичей не запускать пиротехнику с балконов и из окон. Он также порекомендовал обращать особое внимание на целостность упаковки пиротехники при покупке.

"Москва в цифрах": безопасное расстояние при использовании пиротехники

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