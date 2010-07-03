Школьник из Петербурга попал в больницу с ожогами из-за зажигалки

В Санкт-Петербурге 14-летний подросток получил сильные ожоги, заправляя зажигалку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по городу.
Инцидент произошел в понедельник, 4 марта, в квартире одного из домов по Октябрьской набережной. Ученик восьмого класса, заправляя зажигалку, случайно облил себя бензином и поджег.
Ребенка в тяжелом состоянии доставили в детскую больницу, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь.
В ведомстве отметили, что по данному факту проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, врачи детской городской клинической больницы № 9 им. Сперанского вылечили девочку, которая пострадала на новогодних праздниках при запуске петард. У ребенка были диагностированы ушиб сердца и разрыв легкого.
Ее пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, а также провести многокомпонентную терапию. Девочку выписали из больницы в середине февраля.
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