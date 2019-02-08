Нетрезвая москвичка у плиты довела себя до больницы

Жительница столицы попала в реанимацию с ожогами после попытки приготовить еду в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в квартире на улице Долгопрудная 7 февраля. 42-летнюю женщину доставили в ожоговую реанимацию с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга.
Также у нее диагностированы тяжелые ожоги кипящим маслом лица, шеи, туловища и рук. Всего у пациентки обожжено 13% поверхности тела.
По словам 52-летнего безработного сожителя, 5 февраля женщина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пошла на кухню готовить еду. Когда мужчина зашел на кухню, она лежала на полу, а одежда на ней горела.
Сожитель сбил огонь и попытался оказать женщине помощь. Но через два дня пострадавшей стало совсем плохо, и он вызвал врачей.
Сейчас полиция проводит проверку, выясняются обстоятельства случившегося. Опросить женщину невозможно ввиду ее тяжелого состояния.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.