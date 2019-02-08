Нетрезвая москвичка у плиты довела себя до больницы

Фото: портал Москва 24/Анотон Великжанин

Жительница столицы попала в реанимацию с ожогами после попытки приготовить еду в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в квартире на улице Долгопрудная 7 февраля. 42-летнюю женщину доставили в ожоговую реанимацию с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга.

Также у нее диагностированы тяжелые ожоги кипящим маслом лица, шеи, туловища и рук. Всего у пациентки обожжено 13% поверхности тела.

По словам 52-летнего безработного сожителя, 5 февраля женщина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пошла на кухню готовить еду. Когда мужчина зашел на кухню, она лежала на полу, а одежда на ней горела.

Сожитель сбил огонь и попытался оказать женщине помощь. Но через два дня пострадавшей стало совсем плохо, и он вызвал врачей.

Сейчас полиция проводит проверку, выясняются обстоятельства случившегося. Опросить женщину невозможно ввиду ее тяжелого состояния.