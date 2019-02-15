Получившую травмы от взрыва петард девочку вылечили московские врачи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Девочку, которая получила ушиб сердца и разрыв легкого, вылечили врачи детской городской клинической больницы номер 9 имени Сперанского, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения города.

Ребенок получил травмы на новогодних праздниках во время запуска петард.

По словам родственников пострадавшей, пиротехнику они приобрели в лицензированном магазине и при запуске соблюдали технику безопасности. Однако петарды начали стрелять не вверх, а в стороны. Одна из них попала прямо в ребенка.

Врачи скорой помощи, прибывшие на место, экстренно отвезли девочку в медучреждение.

"Врачи зафиксировали ушиб обоих легких, разрыв левого легкого, пневмоторакс, ушиб сердца, ожог пламенем левого плеча и грудной клетки на площади 7%, анемию, дыхательную недостаточность", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В отделении реанимации проводилась многокомпонентная терапия.

После интенсивного лечения девочка пошла на поправку и ее выписали.

Ранее специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по правильному выбору и использованию пиротехнических изделий. По правилам, торговать пиротехникой можно только в магазинах, киосках и павильонах, обеспечивающих сохранность продукции.

На изделиях должен быть сертификационный знак и единый знак обращения на рынке ЕАЭС. Кроме того, продавцы обязаны иметь сертификат соответствия на конкретный товар. При этом важно, чтобы предупредительные надписи были выделены словом "ВНИМАНИЕ".