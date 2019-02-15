Получившую травмы от взрыва петард девочку вылечили московские врачи

Девочку, которая получила ушиб сердца и разрыв легкого, вылечили врачи детской городской клинической больницы номер 9 имени Сперанского, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения города.
Ребенок получил травмы на новогодних праздниках во время запуска петард.
По словам родственников пострадавшей, пиротехнику они приобрели в лицензированном магазине и при запуске соблюдали технику безопасности. Однако петарды начали стрелять не вверх, а в стороны. Одна из них попала прямо в ребенка.
Врачи скорой помощи, прибывшие на место, экстренно отвезли девочку в медучреждение.
"Врачи зафиксировали ушиб обоих легких, разрыв левого легкого, пневмоторакс, ушиб сердца, ожог пламенем левого плеча и грудной клетки на площади 7%, анемию, дыхательную недостаточность", – говорится в сообщении пресс-службы.
Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В отделении реанимации проводилась многокомпонентная терапия.
После интенсивного лечения девочка пошла на поправку и ее выписали.
Ранее специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по правильному выбору и использованию пиротехнических изделий. По правилам, торговать пиротехникой можно только в магазинах, киосках и павильонах, обеспечивающих сохранность продукции.
На изделиях должен быть сертификационный знак и единый знак обращения на рынке ЕАЭС. Кроме того, продавцы обязаны иметь сертификат соответствия на конкретный товар. При этом важно, чтобы предупредительные надписи были выделены словом "ВНИМАНИЕ".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.