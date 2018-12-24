Советы по выбору пиротехники дали в Роспотребнадзоре

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Рекомендации по правильному выбору и использованию пиротехнических изделий подготовили специалисты Роспотребнадзора.

Перед новогодними праздниками россиянам напомнили, что покупка низкосортной подделки способна навредить здоровью. Поэтому фейерверки и петарды лучше не брать с рук. По правилам, торговать пиротехникой можно только в магазинах, киосках и павильонах, обеспечивающих сохранность продукции, пишет "Мир 24".

"Реализация пиротехнических изделий запрещается: на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, в уличных переходах и иных подземных сооружениях, зданиях вокзалов; лицам, не достигшим 16-летнего возраста", – отмечают эксперты.

Следует также обращать внимание на внешний вид и оформление товара. На изделиях должен быть сертификационный знак и единый знак обращения на рынке ЕАЭС. Кроме того, продавцы обязаны иметь сертификат соответствия на конкретный товар. При этом важно, чтобы предупредительные надписи были выделены словом "ВНИМАНИЕ".

Помимо этого, стоит отдать предпочтение продукции заводского изготовления. Впрочем, даже качественные изделия следует запускать только на улицах. Запускать фейерверки с истекшим сроком годности запрещено. Хранить петарды нужно с соблюдением требований пожарной безопасности.

Ранее москвичей призвали воздержаться от запуска пиротехнических изделий на природных территориях или вблизи них в новогодние праздники. Столичные власти отметили, что "это классифицируется как умышленное причинение беспокойства животному миру".