Москвичей призвали отказаться от салютов вблизи лесопарков

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Жителей Москвы призвали воздержаться от запуска пиротехнических изделий на природных территориях или вблизи них в новогодние праздники, передает РИА Новости.

Как рассказали в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды "это классифицируется как умышленное причинение беспокойства животному миру".

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники в столице будет доступно боле 90 точек для самостоятельного запуска пиротехники.