Небо над Москвой в новогоднюю ночь будет разноцветным от фейерверков

В новогоднюю ночь небо над столицей раскрасят более десяти тысяч салютных залпов. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
"Всего в Москве в 2019 году залпы будут осуществлены из 72 установок, размещенных в 16 различных точках города", − рассказали в пресс-службе Агентству "Москва". По словам представителей компании, главными площадками для запуска фейерверков станут Воробьевы горы и Поклонная гора.
В Ростехе также отметили, что самыми зрелищными элементами новогоднего шоу будут шары калибра 310 миллиметров. Они раскрываются на высоте примерно 350 метров. "Широкий радиус разлета элементов создает красочные визуальные эффекты", − пояснили в пресс-службе, добавив, что "технология производства фейерверков НИИ прикладной химии существенно повышает безопасность их применения".
Как уточнили в Ростехе, НИИ прикладной химии поставил салютным дивизионам Минобороны в общей сложности 50 тысяч фейерверочных изделий. Их используют в том числе для того, чтобы порадовать москвичей и гостей столицы красочными салютами в ночь на 1 января.
Кроме того, к новогодним праздникам в столице подготовят более 90 точек для самостоятельного запуска пиротехники. За безопасностью на этих площадках будут следить спасатели и добровольцы.
Ранее также сообщалось, что во время праздников посетителей музеев Москвы ожидает специальная новогодняя и рождественская программа. Экскурсии, мастер-классы, квесты, представления и балы организуют в 70 музеях города.
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