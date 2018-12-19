Музеи Москвы порадуют гостей специальной программой в праздники

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Московские музеи во время новогодних праздников проведут экскурсии, мастер-классы, квесты, представления и балы. Мероприятия будут интересны и детям, и взрослым.

Десятки специальных событий запланированы в 70 музеях города. "Год назад музеи в новогодние каникулы посетили более одного миллиона человек. В этом году мы ожидаем роста посещаемости, в том числе за счет значительного увеличения турпотока", – отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

На новогодних каникулах Биологический музей будет ежедневно проводить экскурсии и мастер-классы. На интерактивном занятии под названием "Зимний лес под микроскопом", которое состоится 5 и 6 января, дети узнают, как растения живут зимой.

Тем временем Дарвиновский музей пригласит на выставку "Храп пещерного медведя", которая понравится всей семье. Главным экспонатом станет трехметровый скелет пещерного медведя.

Музей космонавтики представит новогодний спектакль "Космические приключения Белки и Стрелки. Полет на Марс". По задумке, покорившие космос собаки помогут Деду Морозу и спасут Новый год.

А Музей Пушкина предложит москвичам и туристам поучаствовать в семейных новогодних балах, которые пройдут с 21 декабря по 7 января. Детям покажут игры из позапрошлого столетия, а взрослых вовлекут в старинные викторины и танцы.

Интерактивной семейной программой "Волшебные сказки старинного дома" удивит Музей-центр Паустовского. В нем гости узнают секреты мастерства сказочника, примут участие в постановке театра теней, озвучат новогодние диафильмы и сделают праздничные сувениры.

Кроме этого, в Музее Москвы покажут постановку со сложными визуальными эффектами под названием "Сказки Андерсена". А дом Бурганова представит посетителям сюрреалистического снеговика.

Тех, кто интересуется историей Великой Отечественной войны, ждут в Музее обороны Москвы. Гостям поведают о том, как в непростой обстановке декабря 1941 года москвичи готовились к празднику, что было на новогоднем столе, как украшали дома и как дети помогали фронту.

Объединение "Выставочные залы Москвы" подготовило десятки праздничных мероприятий, объединенных одной идеей — Новый год #ВМЕСТЕ. Праздничные галереи расположены по всему городу.

Усадьба Деда Мороза в Кузьминках будет радовать горожан вплоть до 31 января. Посетителей ждут экскурсии по теремам, мастер-классы, чаепитие и встречи с зимним волшебником. Ежедневно в гости к Деду Морозу будут заглядывать не меньше тысячи человек.

Между тем Музей-усадьба "Кусково" возродит традиции XVIII века и проведет новогодний карнавал. Все желающие узнают, как проходили маскарадные гулянья 250 лет назад, научатся делать праздничные наряды и примут участие в торжественном шествии-маскараде по территории зимнего усадебного парка Кусково.

Территория "Измайлово" Московского государственного объединенного музея-заповедника пригласит жителей и гостей столицы на выставку "С Новым годом! С новым счастьем!". Экспозиция посвящена новогодним праздникам, елочным игрушкам и подаркам.

В Музее-заповеднике "Коломенское" покажут новогодний спектакль "Заклинание старого зеркала", после которого дети получат сладкий подарок. А с 4 по 7 января там же пройдет Пятый фестиваль "JAZZ-январь в Коломенском".

Зимний сезон в музее-заповеднике "Царицыно" стартует 21 декабря. Там откроются рождественская ярмарка, прокат лыж и тюбинговая горка. Помимо этого, гости смогут покататься на собачьих, оленьих и конных упряжках.

Перед Новым годом в парке появятся световые инсталляции. У Центрального входа установят шестиметровый логотип музея-заповедника с подсветкой, а липовая аллея между Верхним и Средним Царицынским прудами превратится в световой тоннель.

Подробную информацию о мероприятиях в столичных музеях можно найти на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Одним из главных зимних событий станет фестиваль "Путешествие в Рождество", стартовавший 14 декабря. В его программу включены десятки экскурсий, представлений, мастер-классов и спортивных мероприятий. В городе уже открылись 78 праздничных площадок, треть из которых расположены не в центре.

По данным столичного департамента культуры, всего в новогодние праздники в Москве пройдет более 400 мероприятий. Причем развлечения ждут не только посетителей ярмарок и выступлений, но и пациентов детских больниц.