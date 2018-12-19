Дед Мороз и Снегурочка поздравят пациентов детских больниц Москвы

Десять городских детских больниц подготовили новогоднюю программу для ребят, которые во время праздников останутся в стационарах. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Авторы праздничной программы учли специфику больничных отделений и режим их работы. Например, малышей из травматологических, ожоговых и инфекционных центров Дед Мороз и Снегурочка поздравят прямо в палатах. Остальных ребят соберут в холлах и конференц-залах учреждений.
Пациентов детской городской клинической больницы имени Филатова уже навестили артисты Центра Мейерхольда. В шоу "Цирк приехал" они задействовали клоунов, жонглеров и акробатов. А 25 декабря маленьких пациентов развлекут студенты-медики. Они покажут сказку "Летучий корабль. Новогодняя история".
С 19 декабря по 19 января в Морозовской детской городской клинической больнице пройдет пятый фестиваль добрых дел "Зима в Морозовке". В программу войдут представления, конкурсы и мастер-классы для пациентов.
26 декабря ребята примут участие в особой елке мэра. Больничные холлы превратятся в настоящую старинную ярмарку с аттракционами. А на следующий день с крыши больницы спустится летающий десант Дедов Морозов, состоящий из профессиональных альпинистов.
Помимо этого, 19 декабря Дед Мороз и Снегурочка пройдут по отделениям детской городской клинической больницы имени Башляевой с поздравлениями и подарками. В тот же день волонтеры медицинского класса школы № 1538 проведут для ребят новогоднюю викторину с загадками и памятными призами.
Представления также запланированы в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии, детской городской клинической больнице имени Святого Владимира, детской городской клинической больнице имени Сперанского, Научно-практическом центре детской психоневрологии, Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой и детской клинической инфекционной больнице № 6.
Ранее сообщалось, что всего за время новогодних праздников в Москве пройдет более 400 мероприятий. Москвичей и туристов ждут на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", а также в парках, библиотеках, культурных центрах и других учреждениях города. Праздничную программу составили с учетом пожеланий, которые москвичи высказали на портале "Активный гражданин".
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