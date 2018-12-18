В новогодние дни в Москве пройдет более 400 праздничных мероприятий

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

К празднованию Нового года и Рождества в столице запланировали более 400 мероприятий, доложил глава городского департамента культуры Александр Кибовский на заседании президиума правительства Москвы. Они пройдут на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", а также в парках, библиотеках, культурных центрах и других учреждениях города. Праздничную программу составили с учетом пожеланий, которые москвичи высказали на портале "Активный гражданин".

Праздничный салют в новогоднюю ночь запустят с 31 площадки: запланировано 13 высотных и 18 парковых салютов. Вместе с боем курантов они прогремят над Большим Москворецким мостом и на ВДНХ. Жители других округов увидят салюты в 01:00. Кроме того, на каждой окружной площадке встречу Нового года в 00:00 будут сопровождать пиротехнические эффекты.

Как и год назад, с 31 декабря по 2 января 2019 года эпицентром праздничных гуляний станет Тверская улица, которую в эти дни сделают пешеходной. Ожидается, что Тверскую и другие праздничные площадки города посетят около десяти миллионов человек.

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся в столице 14 декабря. До 13 января 2019 года гостей будут ждать на 78 фестивальных площадках, где организуют восемь тысяч мастер-классов, более 1,5 тысячи концертов и спектаклей.

30 тысяч юных москвичей получили приглашения на кремлевскую елку, а в Гостином дворе по традиции пройдет новогодняя елка мэра. Всего в период с 23 декабря по 5 января состоится 28 представлений. Их гостями станут свыше 53 тысяч человек, в том числе дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями, а также лауреаты городских олимпиад и конкурсов и победители спортивных соревнований. Всех ребят порадуют новогодними подарками.

Кроме того, с 18 декабря по 5 января в городских округах проведут елки префекта для 13 тысяч детей. Во время зимних каникул 250 новогодних елок по всей столице посетят более миллиона юных москвичей.

Важной частью программы новогодних и рождественских праздников станут благотворительные акции. 26 и 27 декабря в Морозовской больнице и Больнице святого Владимира для ребят, страдающих онкологическими, онкогематологическими, орфанными и другими заболеваниями, пройдет выездная елка мэра. Каждого из более чем 1,8 тысячи маленьких пациентов ждет сюрприз – подарок от Деда Мороза. Помимо этого, в трех московских больницах: Морозовской, МНПЦ наркологии и НПЦ психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой, – ребят пригласят поучаствовать в творческих мастер-классах. А во всех столичных культурных центрах в рамках акции "Добрый Новый год" желающие могут своими руками изготовить подарки и сувениры для подопечных благотворительных фондов. Акция продлится до 23 декабря. Там же проходит сбор подарков от неравнодушных москвичей.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Любимые новогодние и семейные фильмы покажут в 13 городских кинотеатрах сети "Москино". Кроме того, в дни школьных каникул свои двери бесплатно откроют для посетителей 83 городских музея и выставочных зала. В некоторых из них пройдут новогодние представления и выставки.

В Новогоднюю ночь гостей встретят не только на 78 площадках "Путешествия в Рождество", но и в 15 окружных площадках и в 21 столичном парке. С 17:00 до 20:00 31 декабря там будут выступать артисты и творческие коллективы. С 20:00 до 23:50 горожан, которые решат встретить Новый год не за праздничным столом, ждут новогодний спектакль, концерт и дискотека. А в 23:50 на площадках начнется трансляция поздравлений Владимира Путина и Сергея Собянина. Гуляния продолжатся до 03:00 1 января. Кроме того, в 01:00 небо над городом раскрасит праздничный фейерверк.

Московские парки пригласят горожан на празднование Нового года с 22:00 31 декабря до 03:00 1 января. На ВДНХ, где главной темой праздника будет "Дружба народов", подготовили костюмированные шествия, анимационные номера и иммерсивные спектакли. В парке "Сокольники" встреча Нового года пройдет под ритмы ирландских танцев и балканской музыки, а в саду "Эрмитаж" прогремит "Вечеринка в стиле Ван Гога" с перформансом театра "Черный квадрат".