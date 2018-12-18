"Путешествие в Рождество": гид по центральным площадкам

Главный рождественский фестиваль захватил город. Мы проложили маршрут по главным площадкам в центре Москвы, все попробовали и рассказываем, где развлечься, чем согреться и перекусить.

1. Ностальгия по детству на Площади Революции

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Рядом с метро "Театральная" установили ледяную горку, с которой катаются на ватрушках. Очереди большие, но это того стоит. Атмосферу праздника создает ностальгическая музыка: "Когда приходит год молодой, а старый уходит вдаль", "Новый год, что вот-вот настанет" и дальше в том же духе. Здесь же находится двухъярусная карусель с лошадками. На нее пускают даже взрослых, катание не займет больше двух минут и напомнит о детстве.

Рождественская ярмарка предлагает вязаные шерстяные перчатки ручной работы, елочные игрушки и символы наступающего года (а это, напомним, свинья), а также мед, варенье и прочие сладости. Для тех, кто хочет согреться, здесь есть "Рождественский напиток" – так называется традиционный глинтвейн. Не перепутайте с "Глинтвейном" – в фестивальном меню он тоже есть, но в нем нет градусов. Для перекуса – шашлык (делают в мангале на углях), горячая кукуруза и пироги ручной работы.

Идем дальше.

2. Сказочный квест в Камергерском

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В начале Камергерского переулка встречает шале-квест – пункт, где выдают сказочные паспорта для рождественского квеста. Чтобы его получить, надо ответить на один легкий вопрос. Например, сколько лет показывают по телевизору фильм "Москва слезам не верит"? (Спойлер: 35). Подобные шале есть еще на двадцати площадках от Тверского бульвара до парка "Красная пресня", полный список доступен на сайте.

Идея в том, чтобы обойти все пункты "Сказочного квеста" и на каждом поставить штамп в паспорт. От количества отметок зависит подарок: один штамп – петушок на палочке, 18 – толстовка с принтом (например, с храмом Василия Блаженного). К слову, в первый день фестиваля к обеду в Камергерском переулке все паспорта уже разобрали – ажиотаж создают активисты проекта "Московское долголетие". Так что поторопитесь.

3. Литературное Рождество на Тверской площади

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Рядом со Столешниковым переулком – площадка "Европейское литературное Рождество", где разгуливают персонажи книг. Например, в первые дни c гостями танцевали герои Андерсона. Сюда лучше приходить вечером: горят гирлянды, светятся елки, сказочные персонажи танцуют под музыку на сцене – настроение праздника обеспечено.

Рядом готовят чешский десерт трдельник: оборачивают тесто вокруг металлического вертела, выпекают на гриле, а после посыпают смесью из сахара и грецкого ореха. Здесь же, в кондитерской, предлагают настоящие сказочные пирожные из "Алисы в стране чудес" и чай из невидимых кружек с Чеширским Котом. Сувениры соответствуют теме площадки: деревянный Щелкунчик и елочные игрушки в виде героев сказок.

4. Каток в Новопушкинском сквере

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Каток с искусственным льдом – по размерам, почти как районные "коробки", но с декорациями сказочного дворца. Кататься можно бесплатно. Если есть свои коньки, приходите с ними, но на прокат тоже выдают: 45 минут – 50 рублей, но в залог придется оставить 3000.

Именно здесь в течение всего фестиваля ежедневно будут проходить представления на льду. Покажут интерпретации балетов "Лебединое озеро", "Щелкунчик" и "Чиполлино". Расписание доступно на сайте. На представления нужно купить билет (100 рублей, детям до семи лет – бесплатно). Но имейте в виду, не все места для зрителей сидячие, кому-то придется смотреть стоя. На заметку: если хотите покататься, приходите до 16:00, если посмотреть балет – после этого часа.

5. "Снежная королева" на Тверском бульваре

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В самом начале Тверского бульвара – снова кафе: горячие блины, зеленые яблоки в карамели и уже знакомый "Рождественский напиток" из термоса. Бульвар оформили по мотивам сказки "Снежная королева": в ледяном замке стреляют шариками из пенопласта, катаются на мини-сноубордах, играют в уличные шахматы, а заодно вспоминают Андерсона: по всему бульвару расставлены таблички с отрывками из сказки. Ярмарки здесь нет, зато есть деревянные домики, где проходят мастер-классы для детей. Избушки небольшие, максимум для десятерых, поэтому лучше уточнять расписание заранее на сайте.

6. Керлинг на Новом Арбате

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Впервые на фестивале появились дорожки для керлинга. На Новом Арбате их три, одна – обучающая. Спортсмены, которые ежедневно дежурят на площадке, всему научат: запускать камень, отталкиваться от стартовой колодки и держать щетку. Оказывается, это не так просто, как выглядит по телевизору. Другие две дорожки предназначены для командных игр, и сюда тоже нужна предварительная запись на сайте. Игра длится 45 минут, из них 15 отводят на обучение. Но главное – все бесплатно.

Ксения Сергиенко