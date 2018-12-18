"Путешествие в Рождество": гид по центральным площадкам

Главный рождественский фестиваль захватил город. Мы проложили маршрут по главным площадкам в центре Москвы, все попробовали и рассказываем, где развлечься, чем согреться и перекусить.
1. Ностальгия по детству на Площади Революции
Рядом с метро "Театральная" установили ледяную горку, с которой катаются на ватрушках. Очереди большие, но это того стоит. Атмосферу праздника создает ностальгическая музыка: "Когда приходит год молодой, а старый уходит вдаль", "Новый год, что вот-вот настанет" и дальше в том же духе. Здесь же находится двухъярусная карусель с лошадками. На нее пускают даже взрослых, катание не займет больше двух минут и напомнит о детстве.
Рождественская ярмарка предлагает вязаные шерстяные перчатки ручной работы, елочные игрушки и символы наступающего года (а это, напомним, свинья), а также мед, варенье и прочие сладости. Для тех, кто хочет согреться, здесь есть "Рождественский напиток" – так называется традиционный глинтвейн. Не перепутайте с "Глинтвейном" – в фестивальном меню он тоже есть, но в нем нет градусов. Для перекуса – шашлык (делают в мангале на углях), горячая кукуруза и пироги ручной работы.
Идем дальше.
2. Сказочный квест в Камергерском
В начале Камергерского переулка встречает шале-квест – пункт, где выдают сказочные паспорта для рождественского квеста. Чтобы его получить, надо ответить на один легкий вопрос. Например, сколько лет показывают по телевизору фильм "Москва слезам не верит"? (Спойлер: 35). Подобные шале есть еще на двадцати площадках от Тверского бульвара до парка "Красная пресня", полный список доступен на сайте.
Идея в том, чтобы обойти все пункты "Сказочного квеста" и на каждом поставить штамп в паспорт. От количества отметок зависит подарок: один штамп – петушок на палочке, 18 – толстовка с принтом (например, с храмом Василия Блаженного). К слову, в первый день фестиваля к обеду в Камергерском переулке все паспорта уже разобрали – ажиотаж создают активисты проекта "Московское долголетие". Так что поторопитесь.
3. Литературное Рождество на Тверской площади
Рядом со Столешниковым переулком – площадка "Европейское литературное Рождество", где разгуливают персонажи книг. Например, в первые дни c гостями танцевали герои Андерсона. Сюда лучше приходить вечером: горят гирлянды, светятся елки, сказочные персонажи танцуют под музыку на сцене – настроение праздника обеспечено.
Рядом готовят чешский десерт трдельник: оборачивают тесто вокруг металлического вертела, выпекают на гриле, а после посыпают смесью из сахара и грецкого ореха. Здесь же, в кондитерской, предлагают настоящие сказочные пирожные из "Алисы в стране чудес" и чай из невидимых кружек с Чеширским Котом. Сувениры соответствуют теме площадки: деревянный Щелкунчик и елочные игрушки в виде героев сказок.
4. Каток в Новопушкинском сквере
Каток с искусственным льдом – по размерам, почти как районные "коробки", но с декорациями сказочного дворца. Кататься можно бесплатно. Если есть свои коньки, приходите с ними, но на прокат тоже выдают: 45 минут – 50 рублей, но в залог придется оставить 3000.
Именно здесь в течение всего фестиваля ежедневно будут проходить представления на льду. Покажут интерпретации балетов "Лебединое озеро", "Щелкунчик" и "Чиполлино". Расписание доступно на сайте. На представления нужно купить билет (100 рублей, детям до семи лет – бесплатно). Но имейте в виду, не все места для зрителей сидячие, кому-то придется смотреть стоя. На заметку: если хотите покататься, приходите до 16:00, если посмотреть балет – после этого часа.
5. "Снежная королева" на Тверском бульваре
В самом начале Тверского бульвара – снова кафе: горячие блины, зеленые яблоки в карамели и уже знакомый "Рождественский напиток" из термоса. Бульвар оформили по мотивам сказки "Снежная королева": в ледяном замке стреляют шариками из пенопласта, катаются на мини-сноубордах, играют в уличные шахматы, а заодно вспоминают Андерсона: по всему бульвару расставлены таблички с отрывками из сказки. Ярмарки здесь нет, зато есть деревянные домики, где проходят мастер-классы для детей. Избушки небольшие, максимум для десятерых, поэтому лучше уточнять расписание заранее на сайте.
6. Керлинг на Новом Арбате
Впервые на фестивале появились дорожки для керлинга. На Новом Арбате их три, одна – обучающая. Спортсмены, которые ежедневно дежурят на площадке, всему научат: запускать камень, отталкиваться от стартовой колодки и держать щетку. Оказывается, это не так просто, как выглядит по телевизору. Другие две дорожки предназначены для командных игр, и сюда тоже нужна предварительная запись на сайте. Игра длится 45 минут, из них 15 отводят на обучение. Но главное – все бесплатно.
Ксения Сергиенко