Свыше 90 точек появится в Москве для запуска пиротехники

В новогодние праздники в столице будет доступно боле 90 точек для самостоятельного запуска пиротехники. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы городского главка МЧС Александра Боброва.
Всего в столице откроют 92 площадки. Территории, по словам Боброва, определили префектуры городских округов. При этом в 30 местах фейерверки с использованием специальных артиллерийских установок запустят в новогоднюю ночь. Речь идет о 13 точках в городе и 17 площадках в парках.
За безопасность при запуске салютов будут отвечать более 500 сотрудников МЧС, 700 добровольцев и 18 единиц пожарно-спасательной техники.
Бобров напомнил, что перед праздниками МЧС
усилило контроль за продажей пиротехники. Кроме того, спасатели ведут профилактическую работу в 262 местах массового пребывания людей.
Во время новогодних праздников в столице пройдет более 400 мероприятий. Они состоятся на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", а также в парках, библиотеках, культурных центрах и других учреждениях города. Праздничную программу составили с учетом пожеланий, которые москвичи высказали на портале "Активный гражданин".
Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал 14 декабря. До 13 января 2019 года гостей будут ждать на 78 фестивальных площадках, где организуют восемь тысяч мастер-классов, более 1,5 тысячи концертов и спектаклей.
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