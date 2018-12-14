Сказки, театр и сладости. "Путешествие в Рождество" преобразит парки столицы

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Фестиваль "Путешествие в Рождество", который пройдет с 14 декабря по 13 января, охватит девять парков, подведомственных столичному департаменту культуры. Об этом сообщает оргкомитет мероприятия.

Праздничная программа ждет посетителей "Сокольников", "Кузьминок", "Филей", а также парков "Красная Пресня", "Митино", Бабушкинский, Лианозовский и Измайловский. Мероприятия запланированы и в сквере по Олонецкому проезду.

В будние дни организаторы фестиваля приглашают москвичей в парки с 11:00 до 22:00. А в выходные площадки будут начинать работу на час раньше.

Отмечается, что каждый парк удивит москвичей и туристов собственной тематической программой. Например, "Сокольники" станут территорией "Театрального Рождества". Участниками волшебного представления станут герои сказок. Праздничные образы воплотят актеры уличных театров, танцоры и кукольники.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Почувствовать себя актерами и режиссерами театрального действа смогут и гости парка. В этом помогут мастер-классы "Театр своими руками" и "Театральный грим", которые пройдут 18 и 29 декабря соответственно. А 23 декабря москвичам покажут театрализованное шоу "Праздничная головоломка". Это спектакль о чувствах, попавших в мир людей.

Тем временем парк "Фили" покажет гостям "Сказочное рождество". Посетителям предложат волшебный квест, который превратит их в героев новогодних и рождественских сказок.

23 декабря всех желающих научат делать объемных снеговиков и сказочных персонажей для елки. Участники мастер-класса смогут расписать елочный шар в собственном неповторимом стиле. В последний день 2018 года в "Филях" покажут спектакль "Госпожа метелица", а 4 января – постановку "Тайна Снежной королевы".

Детям прочтут классические зимние сказки и расскажут о традиционных русских новогодних игрушках. Кроме того, юные посетители узнают, чем Дед Мороз отличается от Санта Клауса.

Не менее насыщенными будут праздники в парке "Красная Пресня". Там гостей ждет "Путешествие во времени: Новый год и Рождество конца XIX века". А 15 декабря перед посетителями выступит Оркестр Дедов Морозов. Они исполнят песни из советских новогодних фильмов, в том числе из "Иронии судьбы".

18 декабря в парке пройдет кулинарный мастер-класс "Классические рождественские рецепты XIX века". На нем расскажут, как в позапрошлом веке готовились к новогодним праздникам и что ставили на стол. Приготовление некоторых блюд гостям покажут наглядно.



Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко





Кулинарные мотивы продолжит ландшафтный парк "Митино", где откроется "Рождественская кондитерская". Посетители узнают все о сладостях и способах украшения десертов. Например, 23 декабря в парке пройдет мастер-класс "Волшебное маршмеллоу".

Тем, кто лакомствам предпочитает спорт, подойдут соревнования под названием "Самый быстрый и меткий снеговик", запланированные на 2 января. Участвовать в стартах можно будет всей семьей.

Измайловский парк предложит отправиться в "Кругосветное путешествие". Всех желающих познакомят с особенностями празднования Нового года и Рождества в разных уголках планеты. Делиться любопытными фактами будут ведущие "Рождественского лектория". В будни его двери откроются в 16:00, а в выходные – в 14:00.

Путешествовать по миру гости смогут глядя на представления, посвященные Африке, Мексике и Северному полюсу. Помимо этого, по выходным в Измайловском парке будут выступать популярные музыкальные коллективы и кавер-группы.

Гости Бабушкинского парка посетят "Мастерскую Деда Мороза". Любителей активного отдыха порадует "Спортивное рождество" в Лианозовском парке. В сквере по Олонецкому проезду пройдут тематические мероприятия под названием "Новогодний подарок". А парк "Кузьминки" удивит гостей "Рождественской симфонией".

Всего в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве откроются 78 площадок. В торговых шале будут продавать авторские елочные игрушки и необычные новогодние подарки. В свою очередь рестораторы приготовят различные рождественские блюда. Подробнее о программе фестиваля можно узнать на сайте.

На Манежной площади пройдет цикл ярких световых шоу, посвященных предстоящим праздникам. Благодаря световым проекциям здание Манежа превратится в освещенную камином комнату. Затем оно станет завернутым в оберточную бумагу гигантским подарком и веселой каруселью.

Одной из новинок фестиваля станет площадка для игры в керлинг, которая целый месяц будет работать на Новом Арбате. Мастер-классы для всех желающих проведут титулованные спортсмены.

Оживленно будет и на Тверской улице, которая на время празднования Нового года станет пешеходной. До конца фестиваля на ней пройдет более 120 представлений, 500 анимационных программ, 200 спектаклей "Золотой маски", 50 новогодних мастер-классов.

