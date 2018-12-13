Мастер-классы на фестивале "Путешествие в Рождество" проведут титулованные керлингисты

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Победители и призеры чемпионатов мира и Европы по керлингу бесплатно потренируют гостей фестиваля "Путешествие в Рождество". Площадка для мастер-классов откроется на Новом Арбате, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Дорожки для игры в керлинг сможет забронировать любой желающий. Для этого нужно заполнить специальную форму на сайте. Игра, помощь инструктора и аренда инвентаря будут бесплатными.

Профессионалы разъяснят новичкам правила игры и дадут полезные советы. По выходным в роли ведущих мастер-классов выступят победитель и призер чемпионатов мира Даниил Горячев, двукратная чемпионка Европы и четырехкратный призер чемпионата мира Анна Сидорова, двукратная чемпионка Европы и двукратный призер чемпионата мира Екатерина Галкина и другие.

Первый звездный мастер-класс состоится 15 декабря. Его проведет участница Зимних Олимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира, многократная чемпионка Европы Кира Езех.

В битвах на дорожках сойдутся команды СМИ и многодетных семей. Ожидается, что подобные мероприятия и турниры по керлингу в центре Москвы будут ежедневно собирать от 2,5 тысячи то 5 тысяч зрителей.

Площадка, которая станет яркой спортивной новинкой фестиваля, начнет работать с 14 декабря и закончит 13 января. Посетить ее можно будет ежедневно с 12:00 до 21:00. Мероприятия организованы при поддержке Федерации керлинга России.

Еще до старта "Путешествия в Рождество" на Новом Арбате появились три ледяные дорожки длиной по 35 метров каждая. На их заливку ушло около 30 тонн воды.

Одну из главных площадок фестиваля на Манежной площади украсит 20-метровая ель. На нее повесят четыре тысячи новогодних игрушек.

На Тверской улице, которая на время празднования Нового года станет пешеходной, пройдет более 120 представлений, 500 анимационных программ, 200 спектаклей "Золотой маски", 50 новогодних мастер-классов.

Для участников квеста "Сказочное путешествие" приготовлено свыше 80 тысяч подарков. Они получат сувениры с символикой фестиваля, билеты в кино, сладкие сюрпризы и аксессуары от российских дизайнеров.

Ранее Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Путешествие в Рождество", заявив, что две трети площадок откроются не в центре города.