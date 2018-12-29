5 главных мероприятий фестиваля "Путешествие в Рождество" в центре города

В Москве проходит новогодний фестиваль "Путешествие в Рождество". В этом году он будет идти целый месяц, с 14 декабря по 13 января. По всему городу будут работать 78 праздничных площадок. Вот самые примечательные из них.

Ледовый театр в Новопушкинском сквере

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Традиционный пункт фестивальной программы – ледовая интерпретация великих балетов. В репертуаре классика: "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Золушка". Из новых постановок – сказка на льду "Царевна лягушка". Главные роли сыграют российские фигуристы Петр Чернышев, Татьяна Навка, Аделина Сотникова (только что выиграла "серебро" гран-при в Ванкувере) и другие.

В перерывах между спектаклями (их будет один-два в день) можно будет кататься по сцене ледового театра. Обещают мастер-классы от звезд фигурного катания. Коньки берите на месте, цена чисто символическая.

Прокат – 50 рублей, залог – 3000 рублей, билет на шоу – 100 рублей

Первый спектакль – "Золушка", 14 декабря, в 19:00

Расписание смотрите на сайте

Европейское литературное Рождество на Тверской площади

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Площадка фестиваля посвящена мировой литературе: от Сервантеса и Санчо Пансы до Пушкина и Онегина, от Гоголя и Солохи до Гофмана и Мышиного короля. В иммерсивных уличных спектаклях актеры будут разыгрывать по ролям фрагменты из книг. На сцене выступят европейские театры, еще будут читать сказки народов мира.

Еще на площади есть костюмерная, где каждый может стать рыцарем, королем, феей или принцессой. Для тех, кто хочет перекусить, откроют ресторанный павильон "Шоколадная фабрика", где оживут произведения Роальда Даля. А закупиться сувенирами можно в магазине винтажной игрушки.

Все мероприятия – бесплатно

Механические театры на Площади Революции

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Механический театр известен в России еще с XVIII века, это декорации отдельных сказок со множеством двигающихся деталей. Заходя в эти декорации, посетители сами становятся актерами и участвуют в представлениях. В репертуаре "Конек-горбунок", "По щучьему велению", "Золушка" и "Снежная королева". На площадке фестиваля будут аниматоры в костюмах сказочных героев XIX века, которые объяснят, как работает механический театр, и помогут стать его героями: заглянуть в домики Кая и Герды, проехать в карете Золушки.

Все бесплатно

Ретрофутуризм и лазертаг на Манежной площади

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Прямо на площади будут играть в лазертаг (это как пейнтбол, только играть надо в костюмах с датчиками, а стреляют из лазерных бластеров), причем это будет не просто куча-мала, а целая игровая постановка с сюжетом под названием "Сразитесь со злодеями, которые похитили Рождество". Зрителям будут помогать артисты в образах исследователей и изобретателей. Можно будет самому выбрать, на чьей ты стороне.

Кроме лазертага, на Манежной площади ежедневно будут проходить мастер-классы: научат делать новогодние игрушки, расскажут об изобретениях физика Теслы, на уроке о моде XIX века покажут, как завязывать корсет и ухаживать за бородой, а еще будет занятие по обращению с музыкальным инструментом терменвоксом, на котором играют, просто разводя руками в воздухе.

Все бесплатно

Расписание мастер-классов смотрите на сайте

"Золотая маска" на рождественском фестивале

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В следующем году у национальной театральной премии "Золотая маска" юбилей, 25 лет. Ради такого события в столицу приедут театры из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми и других городов. Вход свободный. С 31 декабря по 2 января на десяти площадках в центре столицы лауреаты и номинанты премии покажут свои спектакли посетителям фестиваля. В программе опера, балет, оперетта и современный танец. Много сказок: "12 месяцев", "Сказка о царе Салтане", "Сон в летнюю ночь".

Все бесплатно

Расписание спектаклей смотрите на сайте

Полная программа фестиваля доступна по ссылке.

Ксения Сергиенко