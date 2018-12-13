На Манежной площади покажут световые шоу о Новом годе и Рождестве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Манежной площади пройдет цикл ярких световых шоу, посвященных предстоящим праздникам — Новому году и Рождеству, сообщает телеканал Москва 24.

Световые проекции превратят здание Манежа в освещенную камином комнату, завернутый в оберточную бумагу гигантский подарок и веселую карусель. Увидеть сказочные истории можно ежедневно с 14 по 20 декабря с 19 до 22 часов.

Шоу "Новогодняя Москва" посвящено предстоящему празднику. Зрители увидят снежную пургу, зимний городской пейзаж, огни иллюминации и новогоднюю елку. В финале звездное небо зажжется фейерверками.

Представление "Путешествие в Рождество" покажет зрителям сказку. Друг друга сменят образы из детства и символы праздника: винтажный паровоз, игрушки и имбирные пряники. В конце показа праздничные сюрпризы превратятся в большом подарок, а звезда-проводник украсит ель.

На "Манеже" регулярно проводят световые шоу. Так, его показывали перед чемпионатом мира по футболу 2018 года и в преддверии Дня победы.

