На фестивале "Путешествие в Рождество" представят товары из 50 регионов

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Гости фестиваля "Путешествие в Рождество" смогут купить товары из 50 регионов страны. Угощения, елочные игрушки и аксессуары представят более 180 производителей, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Участие в фестивале примут представители Воронежской, Ивановской, Курской, Ярославской, Владимирской и Ростовской областей. Кроме того, свои товары привезут из Германии, Франции, Италии и Испании. Среди ассортимента предметы интерьера, игрушки, посуда и теплые зимние вещи.

Приобрести керамику из Узбекистана можно на ярмарке в Климентовском переулке. На Тверской улице гостям предложат пряники из Германии.

Изделия народных промыслов Западной Сибири продают на Ярцевской улице столицы. Там можно выбрать скульптурные миниатюры из минералов и дерева, куклы в костюмах коренных народов, национальную одежду и рыбные деликатесы.

Тем, кто хочет запастись шерстяными носками, детскими шапками, варежками и пинетками, стоит отправиться на Профсоюзную улицу, улицу Хачатуряна, бульвар Дмитрия Донского. Помимо этого, на Профсоюзной улице можно купить статуэтки, вазы, колокольчики и другие праздничные сувениры.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал 14 декабря. До 13 января по всей Москве будут работать 78 площадок. Запланированы десятки развлекательных и спортивных мероприятий. По данным московского департамента культуры, всего за время праздников в городе пройдет свыше 400 мастер-классов, экскурсий и представлений.

Необычные предметы во время праздников можно будет увидеть не только на ярмарках, но и в музеях. Специально для новогодних каникул культурные учреждения города подготовили особую программу для детей и их родителей. Например, Биологический музей будет ежедневно проводить экскурсии и мастер-классы. На интерактивном занятии под названием "Зимний лес под микроскопом", которое состоится 5 и 6 января, дети узнают, как растения живут зимой.

